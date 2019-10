International

Grossbritannien

Autoattentäter von London zu lebenslanger Haft verurteilt



Autoattentäter von London zu lebenslanger Haft verurteilt

Bild: AP/AP

Gut ein Jahr nach dem Autoattentat vor dem britischen Parlament ist der 30-jährige Fahrer des Wagens zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der aus dem Sudan stammende Salih Khater war am 14. August 2018 mit einem Kleinwagen in eine Absperrung vor dem Parlamentsgebäude in London gerast und hatte dabei drei Menschen verletzt. Nach der Tat wurde er festgenommen.

Salih Khater habe zweifellos die Absicht gehabt, «so viele Menschen wie möglich zu töten und auf diese Weise Angst und Schrecken zu verbreiten», sagte Richterin Maura McGowan bei der Urteilsverkündung am Zentralen Strafgerichtshof in London am Montag.

Der 30-Jährige war bereits im Juli von einem Geschworenengericht des versuchten Mordes schuldig gesprochen worden. Nun wurde das Strafmass verkündet. Khater werde mindestens 15 Jahre hinter Gittern verbringen, sagte die Richterin. Es bestehe ein «erhebliches Risiko», dass er auch in Zukunft «der Öffentlichkeit ernsthaften Schaden zufügt», fügte sie hinzu.

Khater, der 2010 in Grossbritannien Asyl erhalten hatte, behauptete nach der Tat, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Aus Fernsehaufnahmen schlossen die Ermittler jedoch, dass er seine Tat «mit hoher Konzentration» verübte. (aeg/sda/afp)

Abonniere unseren Newsletter