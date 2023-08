Objekte aus British Museum gestohlen – Mitarbeiter entlassen

Mehr «International»

Das British Museum in London beklagt den Verlust mehrerer Objekte. Gegenstände aus der Sammlung seien verschwunden, gestohlen oder beschädigt, teilte die Institution am Mittwoch mit. Im Verdacht steht demnach ein ehemaliger Beschäftigter. «Ein Mitarbeiter wurde entlassen und das Museum wird jetzt rechtliche Schritte gegen die Person einleiten», hiess es in der Mitteilung, in der eine Überprüfung der Sicherheitsmassnahmen angekündigt wurde.

Das British Museum in London. Bild: keystone

«Die Mehrzahl der betroffenen Gegenstände waren kleine Stücke, die in einem Lagerraum einer der Sammlungen des Museums aufbewahrt wurden», so die Mitteilung. Unter anderem gehe es um Goldschmuck, Juwelen aus Halbedelsteinen und Glas. Die Gegenstände stammen den Angaben nach teilweise aus dem 15. Jahrhundert vor Christus bis zum 19. Jahrhundert nach Christus. Keines der Objekte sei in letzter Zeit in der Ausstellung gewesen, die Gegenstände seien vorrangig für Forschungszwecke aufbewahrt worden.

«Das ist ein höchst ungewöhnlicher Vorfall», sagte Museumsdirektor Hartwig Fischer laut Mitteilung. Man nehme den Schutz der Gegenstände extrem ernst. «Das Museum entschuldigt sich für das, was geschehen ist, aber wir haben dem ein Ende gesetzt - und wir sind entschlossen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen», sagte Fischer. Der Deutsche hatte erst vor wenigen Wochen verkündet, dass er seinen Posten im kommenden Jahr abgeben will. Wer ihm nachfolgen soll, ist noch unklar.

Das British Museum gilt als eines der wichtigsten Museen weltweit. Es beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit. Dazu gehören ein erheblicher Teil der Parthenon-Skulpturen, der Stein von Rosetta und ägyptische Mumien. (sda/dpa)