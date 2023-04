Taliban halten drei Briten in Afghanistan fest – Regierung «in Verhandlungen»



Drei Männer aus Grossbritannien werden nach Angaben britischer Medien und einer gemeinnützigen Organisation von den islamistischen Taliban in Afghanistan festgehalten. Sie hätten kurz Kontakt zu ihren Angehörigen haben können, berichteten der Sender Sky News und die Organisation Presidium Network am Sonntag. Zwei von ihnen werden den Angaben zufolge seit Januar von der Geheimpolizei der Taliban in Gewahrsam gehalten, ein dritter wurde zu einem anderen Zeitpunkt festgenommen.

Auf die drei Männer angesprochen sagte Innenministerin Suella Braverman bei Sky News, die Regierung befinde sich «in Verhandlungen». Ein Sprecher des britischen Aussenministeriums teilte mit, man arbeite daran, den konsularischen Kontakt zu in Afghanistan festgehaltenen britischen Staatsbürgern sicherzustellen.



Die Organisation Presidium Network unterstützt nach eigenen Angaben zwei der Briten - einen 53 Jahre alten Mediziner und einen zweiten Mann, der ein Hotel in Kabul führen soll. Organisationsmitgründer Scott Richards sagte, man gehe davon aus, dass die beiden bei guter Gesundheit seien und gut behandelt würden.

Bei dem dritten soll es sich den Berichten zufolge um einen 23 Jahre alten selbst ernannten «Gefahrentouristen» handeln. Er hatte im August 2021 Aufmerksamkeit in sozialen Medien erlangt, nachdem er trotz des Wiedererstarkens der Taliban nach Afghanistan gereist war. Die militanten Islamisten hatten damals die Macht in dem kriegsgebeutelten Land wiedererlangt. Der junge Mann musste damals mit anderen evakuiert werden. Später kehrte er offenbar zurück. (sda/dpa)