Ein-Pfund-Münze mit Konterfei von König Charles im Umlauf

Insgesamt werden 2,975 Millionen Ein-Pfund-Münzen über Banken und Postämter in Umlauf gebracht. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 britischer König. Münzen mit Elizabeths Konterfei bleiben im Umlauf und sind weiter gültig. Das Gesicht des Königs ziert seit Juni auch Geldscheine. (sda/dpa)

Schiffskollision: Neuer Ärger zwischen China und Philippinen

Im Streit zwischen China und den Philippinen um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer ist es erneut zu einem Zwischenfall auf hoher See gekommen. Beide Seiten teilten mit, dass Schiffe kollidiert seien und schoben einander die Schuld dafür zu. Eine Taskforce der Regierung in Manila, die sich um Fragen rund um westphilippinische Meeresgebiete kümmert, warf China in einer Mitteilung «illegale und aggressive Manöver» vor. Demnach seien zwei Versorgungsschiffe der philippinischen Küstenwache am frühen Montagmorgen kurz hintereinander mit zwei chinesischen Schiffen kollidiert.