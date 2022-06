Kritik an Peking wegen Verbot von Tiananmen-Mahnwachen in Hongkong

Polizisten in Hongkong schliessen den Victoria Park, um Mahnwachen zu verhindern. Bild: keystone

Die USA haben China wegen des Verbots von Gedenkveranstaltungen in Hongkong am Jahrestag des Tiananmen-Massakers kritisiert.

«Heute hallt der Kampf für Demokratie und Freiheit in Hongkong weiter, wo die jährliche Mahnwache zum Gedenken an das Tiananmen-Massaker von der Volksrepublik China und den Hongkonger Behörden verboten wurde, um die Erinnerungen an diesen Tag auszulöschen», erklärte US-Aussenminister Antony Blinken am Freitag (Ortszeit) mit Blick auf Samstag.

Blinken bekräftigte : «Wir werden den 4. Juni nicht vergessen - für das chinesische Volk und für alle, die sich weiterhin gegen Ungerechtigkeit und für Freiheit einsetzen.» Er verwies zudem auf «Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen» der chinesischen Regierung in «Hongkong, Xinjiang und Tibet».

Am Samstag finden weltweit Mahnwachen statt - nicht jedoch in Hongkong. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International koordiniert in 20 Städten Mahnwachen bei Kerzenschein, «um Gerechtigkeit zu fordern und Solidarität mit Hongkong zu zeigen».

Proteste gewaltsam niedergeschlagen

Die chinesische Armee hatte am 4. Juni 1989 Studentenproteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz mit Soldaten und Panzern gewaltsam niedergeschlagen. Wie viele Menschen dabei getötet wurden, ist bis heute unklar. Amnesty International spricht von mehreren hundert bis mehreren tausend Opfern.

Die Sonderverwaltungszone Hongkong war jahrzehntelang der einzige Ort in China, an dem ein Gedenken an die Toten von Tiananmen noch toleriert wurde.

Am Donnerstag hatten die Hongkonger Behörden die Bevölkerung jedoch gewarnt, nicht an einer «unrechtmässigen Versammlung» im Victoria Park teilzunehmen. In Hongkong wurde traditionell mit einer Mahnwache im Victoria Park der Toten des Massakers gedacht.

Nach monatelangen Massenprotesten 2019 gegen den wachsenden Einfluss Pekings führte China im Juli 2020 ein sogenanntes Nationales Sicherheitsgesetz ein.

Es erlaubt den Behörden in der Sonderverwaltungszone ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Die Organisatoren des Tiananmen-Gedenkens von der Hong Kong Alliance wurden als «ausländische Agenten» eingestuft. (sda/apa/afp)