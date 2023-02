Hongkonger Influencerin getötet und zerstückelt – Ex-Mann angeklagt

Influencerin in Hongkong zerstückelt – Ex-Mann angeklagt

Die 28-jährige Abby Choi war ein strahlendes Model und eine erfolgreiche Influencerin – allein auf Instagram folgten der Hongkongerin über 114'000 Menschen.

Nun wurden Chois Ex-Mann, sein Vater und sein Bruder am Sonntag offiziell wegen Mordes an der jungen Frau angeklagt. Die Umstände sind schauerlich.

Am vergangenen Freitag wurden erste Leichenteile Chois in einem Kühlschrank in einem Haus im Distrikt Lung Mei Tsuen entdeckt, nachdem die junge Frau seit mehreren Tagen als vermisst gegolten hatte.

Zwei Tage später fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung – 10 Kilometer entfernt vom ersten Fundort – den Schädel, Haare und mehrere Rippen des Models in einem grossen Topf, so der «Guardian». Ein Loch im Schädel sei dabei ein Indiz für einen «tödlichen Angriff» auf das Opfer, sagte ein Beamter während einer Pressekonferenz.

Noch nicht gefunden wurden Chois Oberkörper und Hände. «Wir verfolgen noch mehrere Spuren», so der Beamte. Fest steht für die Polizei aber bereits, dass die Influencerin in einem Van angegriffen und dann ins Haus gebracht wurde.

In einem Kühlschrank in diesem Haus wurden die Leichenteile gefunden. Bild: keystone

Doch warum musste die Frau sterben? Die Polizei hat einen Verdacht: Choi und ihr Ex-Mann hätten sich um zig Millionen Hongkong-Dollar gestritten (eine Million Hongkong-Dollar entspricht rund 120'000 Schweizerfranken). Der Ex-Mann wurde am Samstag an einem Pier in Hongkong festgenommen, die Polizei spricht von einem Flucht-Versuch.

Die beiden Kinder des Ex-Paares würden nun von Chois Mutter betreut, teilte die Polizei mit. (yas)