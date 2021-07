Indien: Dutzende sterben bei Blitzeinschlag – einige machten Selfies

Dieses Spielzeug macht Kinder aktuell süchtig und Eltern ratlos

Der erste Spielzeughype der Post-Pandemie ist da: Eine Luftpolsterfolie aus Silikon. Verstehen muss man diesen Trend nicht.

Die Dinger lassen einen an der Vernunft der Menschheit zweifeln. Auch an der Intelligenz seiner eigenen Kinder - wenn man sie dasitzen sieht, wie sie gedankenverloren auf einem wabbeligen Stück Silikon herumdrücken. Das neuste Trend-Spielzeug ist so simpel-doof, dass selbst die Spielzeugverkäuferin die Augen verdreht, als ich sie nach den «Pop-It-Toys» frage. Und sie ist sich einiges an sinnentleerten Kinderbeschäftigung-Gadgets gewohnt.

Ausverkauft seien sie, wie fast jeden Tag, sagt sie und …