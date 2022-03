So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

«Schwerwiegendes Versäumnis»: Mehr als 52'000 unidentifizierte Leichen in Mexiko

In Leichenhallen und Massengräbern in Mexiko liegen inzwischen mehr als 52'000 unidentifizierte Tote. Die Zahl wurde von der «Bewegung für unsere Verschwundenen in Mexiko», einer Organisation von Angehörigen von Verschwundenen, durch Feldforschung und Anfragen bei Behörden ermittelt und von der Regierung bestätigt. Mexikos Vizeminister für Menschenrechte, Alejandro Encinas, verkündete sie am Donnerstag in der täglichen Pressekonferenz von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador.