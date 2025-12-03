bedeckt
Indonesien

Flutkatastrophe auf Sumatra: Zahl der Toten steigt auf 750

03.12.2025, 09:2303.12.2025, 09:23

Im Katastrophengebiet auf der indonesischen Insel Sumatra steigt die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Überschwemmungen weiter. Mehr als 750 Menschen sind in den Fluten und bei Erdrutschen ums Leben gekommen, wie der Katastrophenschutz mitteilte. Die Zahl der Vermissten liegt mittlerweile bei rund 650, etwa 2'600 Einwohner wurden verletzt. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter zunehmen, hiess es.

Flood survivors use logs to cross a river in Batang Toru, North Sumatra, Indonesia, Tuesday, Dec. 2, 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)
Flutüberlebende überqueren einen Fluss in Batang Toru, Nord-Sumatra.Bild: AP

Den Behörden zufolge sind insgesamt 3,3 Millionen der insgesamt 60 Millionen Einwohner von dem Hochwasser betroffen, weit mehr als ein Drittel davon in der nördlichen Provinz Aceh. Sumatra ist fast so gross wie Deutschland, Österreich und die Schweiz zusammen. Die langgestreckte Insel liegt westlich von Malaysia auf dem Äquator und wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Die jüngste Flut gilt aber als eine der schwersten der vergangenen Jahre.

epa12566132 An aerial picture taken with a drone shows an area covered by mud at a flood-affected village in the Meureudu area of Pidie Jaya, Aceh, Indonesia, 03 December 2025. According to the Nation ...
Schlamm bedecktes Gebiet in Indonesien.Bild: EPA

Mehr Regen steht bevor

Vorausgegangen waren tagelange heftige Monsun-Regenfälle. Tausende Häuser sind zerstört, viele Strassen noch immer durch Trümmer und Schlammlawinen blockiert. Laut Katastrophenschutz wurden fast 40 Prozent der Brücken und Schulen in den betroffenen Regionen beschädigt. Das Militär und Rettungsteams sind unermüdlich im Einsatz, um nach Vermissten zu suchen, Strassen zu räumen und Lebensmittel, Wasser und Medikamente zu verteilen.

epa12566118 A person walks by an Islamic boarding school building that was damaged after being hit by swept away logs, at a flood-affected village in the Meureudu area of Pidie Jaya, Aceh, Indonesia, ...
Die Regenzeit in Indonesien beginnt erst jetzt so richtig.Bild: EPA

Es gibt grosse Sorge, dass auch andere Provinzen bald mit extremen Wetterbedingungen konfrontiert sein werden: In Indonesien startet gerade erst die Hochphase der Regenzeit.

Verheerende Niederschläge hatten zuletzt in mehreren Ländern Südasiens und Südostasiens zu schwerem Hochwasser geführt. Laut Informationen der UN-Wetterorganisation WMO in Genf sind nach den Unwettern insgesamt etwa 2'000 Tote und Vermisste in Indonesien, Vietnam, den Philippinen, Sri Lanka und Thailand zu beklagen. (sda/dpa)

