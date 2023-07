Iran verkündet Rückkehr der berüchtigten Moralpolizei

Irans Sicherheitsapparat liess die Proteste brutal niederschlagen. In den vergangenen Monaten ignorierten viele Frauen demonstrativ die Kopftuchpflicht, auch als Zeichen des stillen Protests. Der Staat reagierte unter anderem mit einem umstrittenen Gesetzentwurf, der im Parlament in Kürze abgestimmt werden soll. Das Gesetz sieht neue und harte Strafen bei Verstössen vor. (cst/sda/dpa)

Eine Iranerin demonstriert gegen das Mullah-Regime, 15. Januar 2023 in Istanbul, Türkei.

Eine Iranerin demonstriert gegen das Mullah-Regime, 15. Januar 2023 in Istanbul, Türkei. Bild: keystone

Diese Iranerin bekam die Macht der Sittenpolizei am eigenen Leib zu spüren

