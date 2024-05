Iran will nichts wissen von Vergewaltigungs-Recherche der BBC

Nach iranischer Darstellung soll die Teenagerin bei den Protestdemonstrationen im Herbst 2022 gar nicht dabei gewesen sein. Vielmehr soll sie einem Polizeibericht zufolge von einem Hochhaus gestürzt und ihre Leiche am nächsten Tag von den Nachbarn entdeckt worden sein. Die Familie der Teenagerin hatte schon damals Zweifel an dieser Darstellung und ihrerseits den Geheimdienst und die Sittenpolizei für ihren Tod verantwortlich gemacht. Nun wurde die Familie mit der Eventualität konfrontiert, dass ihre Tochter vor dem Tod auch vergewaltigt wurde.

BBC hatte am Dienstag über den mysteriösen Tod der Teenagern Nika Schakarami während der Frauenbewegung und Massenproteste 2022 im Iran berichtet. Die damals 16-Jährige soll in der Hauptstadt Teheran von drei Sicherheitskräften festgenommen und in einem Kühlwagen, der nicht der Polizei gehörte, verschleppt worden sein. In dem Wagen soll sie vergewaltigt worden sein. Als sie versuchte sich dagegen zu wehren, wurde sie dann totgeschlagen, so der BBC-Bericht. Der Iran weist diese Darstellung vehement zurück.

Die Führung der Hamas ist dem ausgehandelten Geisel-Deal gegenüber, der eine Feuerpause vorsieht, kritisch eingestellt. Israel droht derweil, in Rafah einzumarschieren, wenn die Hamas nicht auf den Deal eingeht. Hier ist das Nachtupdate.

Die islamistische Hamas steht einem Verhandlungsangebot für einen Geisel-Deal im Gaza-Krieg Medienberichten zufolge ablehnend gegenüber, will die Gespräche aber fortsetzen. «Unsere Position zum aktuellen Verhandlungspapier ist negativ», sagte der im Libanon ansässige Hamas-Sprecher Osama Hamdan am Mittwochabend im libanesischen Fernsehen, wie die Zeitung «Times of Israel» berichtete. Die Pressestelle der Hamas habe die Äusserungen Hamdans danach jedoch präzisiert und erklärt, die Hamas-Führung werde zwar die aktuellen Vorschläge Israels nicht unverändert akzeptieren, sei aber bereit weiter zu verhandeln, schrieb dazu die «New York Times». Die ablehnende Haltung bedeute nicht, dass die Verhandlungen eingestellt wurden. Vielmehr gebe es «ein Hin und Her». In den kommenden Stunden könnte es eine Antwort geben, so die «Times of Israel».