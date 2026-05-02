Nobelpreisträgerin Mohammadi im Iran im Krankenhaus

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Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist wegen akuter Herzproblemen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben ihres Anwalts Mostafa Nili leidet sie seit längerem an Herzrhythmusstörungen, am Freitag sei sie jedoch plötzlich zusammengebrochen.

Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi. Bild: keystone

«Sie hatte starke Schmerzen im Brustbereich und ihr Zustand hat sich dann kritisch verschlechtert», schrieb Nili auf X. Die 54‐Jährige sei daraufhin in ein Krankenhaus in der Stadt Sandschan im Nordwesten Irans gebracht worden. Angesichts der Schwere ihrer Erkrankung benötige sie jedoch die Behandlung durch ihre eigenen Fachärzte, so ihr Anwalt.

Bereits im vergangenen Monat hatte ihr Bruder Hamid-Reza Mohammadi über den besorgniserregenden Gesundheitszustand seiner Schwester berichtet. Sie sei nach einem Herzinfarkt Ende März stark geschwächt und habe deutlich an Gewicht verloren. Die Familie äusserte daraufhin grosse Sorgen, insbesondere, da die medizinische Versorgung im Gefängnis unzureichend sei.

Mohammadi, die 2023 für ihren Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Todesstrafe in Iran mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist, ist im Zentralgefängnis von Sandschan inhaftiert. Anfang Februar wurde sie laut ihrem Anwalt erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Zudem gilt für sie ein zweijähriges Ausreiseverbot. (sda/dpa)