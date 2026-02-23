wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
International
Iran

Iran: Todesstrafe für Vater und Haft für Tochter wegen Protesten

Todesstrafe für Vater und Haft für Tochter im Iran

23.02.2026, 15:1223.02.2026, 15:12

Im Iran hat die Justiz im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten ein Todesurteil und jahrelange Haft gegen einen Vater und seine Tochter verhängt.

Ein Revolutionsgericht in der Hauptstadt Teheran habe die Todesstrafe für den Mann sowie 25 Jahre Haft für seine Tochter verhängt, berichtete das Onlineportal «Emtedad» unter Berufung auf ihren Anwalt.

Dem Bericht zufolge wurden die beiden Verurteilten nach der Tötung eines Offiziers während der Unruhen Anfang Januar am Stadtrand Teherans festgenommen. Den Vorsitz im Prozess führte demnach Abolghassem Salawati, im Iran auch als «Richter des Todes» bekannt. Das Urteil wurde nach islamischer Rechtsauffassung wegen «Kriegsführung gegen Gott» verhängt.

Die Verteidigung legte Berufung gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof ein, wie «Emtedad» berichtete. Der Antrag sei jedoch abgewiesen worden. Ein Rechtsvertreter der Sicherheitskräfte forderte, die Todesstrafe in der Öffentlichkeit am Ort der Tötung des Offiziers zu vollstrecken.

Amnesty: Nach Protesten im Iran drohen 30 Todesstrafen

Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International droht mindestens 30 Menschen im Zusammenhang mit den Aufständen gegen das autoritäre Herrschaftssystem im Iran die Todesstrafe.

epa12749570 Iranian women wave Iran&#039;s national flags during a memorial ceremony for those killed in anti-government protests earlier last month, at the Mosallah mosque in Tehran, Iran, 17 Februar ...
Iranische Frauen schwenken am 17. Februar 2026 bei einer Gedenkfeier für getötete Demonstrierende in der Mosallah-Moschee in Teheran Nationalflaggen.Bild: EPA

Anfang Januar hatte Irans Sicherheitsapparat die Massenproteste im Land brutal niedergeschlagen. Nach Angaben des Aktivistennetzwerks HRANA kamen dabei mehr als 7'000 Menschen ums Leben, unter ihnen auch mehr als 200 Staatskräfte. (sda/dpa)

Mehr zum Iran:

Verhandlungen zwischen Iran und USA wohl Donnerstag in Genf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Probleme mit Halbtax Plus der SBB
1 / 5
Probleme mit Halbtax Plus der SBB

Wer sein SBB-Halbtax-Plus zu früh zahlt, zahlt zwei Abos.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ausschreitungen in Mexiko nach Tod von El Mecho
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Drama über Tokios Dächern – Lift steckte Stunden fest
Alptraum am höchsten Fernsehturm der Welt: 20 Besucher des 634 Meter hohen Tokyo Skytree in Japans Hauptstadt steckten stundenlang in einem Fahrstuhl fest. Für die Betroffenen, darunter zwei Kinder, die in 30 Metern Höhe festsassen, wurde der Ausflug zur extremen Geduldsprobe. Mehr als fünf Stunden harrten sie in dem Fahrstuhl aus, bis sie mitten in der Nacht gegen 2.00 Uhr morgens (Ortszeit) befreit werden konnten, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Niemand sei verletzt worden.
Zur Story