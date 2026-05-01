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Iran: Neue Vorschläge zur Beendigung des Kriegs

January 14, 2026, Tehran, Iran: Iranian Foreign Minister ABBAS ARAGHCHI speaks during an interview with Al-Manar TV of Lebanon in Tehran. Tehran Iran - ZUMAi98_ 20260114_zih_i98_004 Copyright: xIrania ...
Irans Aussenminister Abbas Araghtschi hat offenbar neue Perspektiven für eine Beendigung des Kriegs. Bild: www.imago-images.de

Iran: Neue Vorschläge zur Beendigung des Kriegs

01.05.2026, 16:5001.05.2026, 16:50

Nach stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran hat Teheran nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben. Die Agentur bezog sich dabei auf eigene Berichte. Irans staatlicher Fernsehsender Irib vermeldete, Aussenminister Abbas Araghtschi habe in mehreren Telefonaten seine Amtskollegen in der Region über «neue Initiativen im Zusammenhang mit der Beendigung des Krieges» informiert.

Unter den verständigten Amtskollegen seien Minister der Türkei, Ägyptens, Katars, Saudi-Arabiens, des Iraks und Aserbaidschans. Zuvor hatte Araghtschi nach iranischen Angaben am Morgen auch mit der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas telefoniert. Eine Bestätigung aus Pakistan zur Übergabe des neuen Vorschlags lag zunächst nicht vor. Auch über Inhalte der neuen Initiative wurde nichts bekannt.

In den vergangenen Wochen waren die Gespräche zwischen Washington und Teheran ins Stocken geraten. Es gilt weiterhin eine Waffenruhe, die Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängert hatte. (sda/dpa)

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