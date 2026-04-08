Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich zu einer möglichen Waffenruhe. Bild: imago images

Nach Iran-Vereinbarung: Selenskyj erneuert Angebot für Waffenruhe

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Vor dem Hintergrund einer vereinbarten zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Angebot für eine Feuerpause an Russland erneuert. Folgendes schrieb er auf sozialen Netzwerken:

«Wir sind bereit, spiegelbildlich zu antworten, wenn die Russen ihre Angriffe einstellen.» Wolodymyr Selenskyj

Eine Waffenruhe könne die Voraussetzungen für eine Übereinkunft über ein Ende des Krieges schaffen. Gleichzeitig sprach er seine Unterstützung für die Waffenruhe im Iran-Krieg aus.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Trotz US-amerikanischer Vermittlungsbemühungen haben sich Moskau und Kiew nicht auf ein Kriegsende einigen können. (sda/dpa)