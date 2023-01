Tochter des iranischen Ex-Präsidenten Rafsandschani verurteilt

Auslöser der jüngsten Protestwelle im Iran war der Tod von Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam. Die iranische Kurdin war von der sogenannten Sittenpolizei wegen Verstosses gegen die im Iran geltenden islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden. (aeg/sda/dpa)

Dies berichteten die Onlinezeitungen «Hammihan» und «Emtedad» am Dienstag unter Berufung auf ihren Rechtsbeistand. Das Urteil ist demnach noch nicht rechtskräftig.

Die Lage in Soledar spitzt sich weiter zu – das Nachtupdate ohne Bilder

Der brisante Fund von Geheimdokumenten in Joe Bidens Büro – was wir schon darüber wissen

Und das mitten in Bern: Der chinesische Überwachungsstaat bedrängt CH-Media-Journalisten

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Gesichter des Protestes gegen das Regime in Iran

27 Werbungen, die es in sich haben (und in keiner geht es um Tabak)

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

«Ich fühle mich als Frau, Mami»: Wie der steile Anstieg an Transkindern Eltern überfordert

Leben ohne Kinder vs. Leben mit Kindern: 19 lustige Vorher-nachher-Bilder

Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände in der Hauptstadt Brasilia

Und das mitten in Bern: Der chinesische Überwachungsstaat bedrängt CH-Media-Journalisten

Iran: Proteste gegen bevorstehende Hinrichtungen und weitere Todesurteile ausgesprochen

Die Demonstrationen in Iran reissen nicht ab. Heute formierte sich Widerstand vor einem Gefängnis, wo die wohl nächsten Todeskandidaten einsitzen, während drei weitere Männer vom Regime zum Tode verurteilt wurden.

Erst am Samstag hat das Regime in Iran zwei Männer hinrichten lassen. Ihr Verbrechen: «Krieg gegen Gott». In Iran wurden seit Beginn der Proteste vor vier Monaten mehrere Todesurteile gegen Demonstranten ausgesprochen und vier bereits vollstreckt – eines davon öffentlich.