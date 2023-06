Iran stellt erste Hyperschallrakete vor

Damit könnten «zahlreiche Manöver» innerhalb und ausserhalb der Erdatmosphäre ausgeführt werden. An der Präsentation durch Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden nahm auch Präsident Ebrahim Raisi teil.

Der Iran hat am Dienstag die erste Hyperschallrakete des Landes vorgestellt. Die Rakete namens «Fattah» mit einer Geschwindigkeit von 13 bis 15 Mach (16'000 bis 18'500 Stundenkilometer) könne Ziele bis zu 1400 Kilometern Entfernung erreichen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

Zwei Dutzend Frauen und Babys aus «Babyfabrik» in Nigeria gerettet

In Nigeria sind mehr als 20 schwangere Frauen und zwei Säuglinge aus einer sogenannten Babyfabrik - einer illegalen Einrichtung zur Zeugung und zum Verkauf von Kindern - gerettet worden. Das Militär des westafrikanischen Landes teilte am Montag mit, dass die Einrichtung am Sonntag durchsucht worden sei, nachdem es Hinweise über einen Verkauf von Kindern «an Kriminelle für rituelle Zwecke sowie für Kinderschmuggel» gegeben habe.