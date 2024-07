Hamas-Auslandchef Hanija ist tot – das wissen wir

Ismail Hanija bei einem Treffen mit der iranischen Regierung im März. Bild: www.imago-images.de

Hamas-Chef Ismail Hanija ist tot – das wissen wir

Die Hamas meldet den Tod ihres Auslandchefs Ismail Hanija. Hanija galt als Kopf der Terrororganisation. Er hielt sich in der iranischen Hauptstadt Teheran auf, als er von einem israelischen Angriff getroffen wurde. Eine Übersicht.

Mehr «International»

Das ist passiert

Der Hamas-Auslandschef Ismail Hanija ist nach Angaben der islamistischen Terrororganisation bei einem israelischen Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet worden. Er sei infolge einer Attacke auf seine Residenz ums Leben gekommen, teilte die Hamas mit. Von israelischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) kam ausser Hanija auch einer seiner Leibwächter ums Leben. Ursache und das Ausmass des Vorfalls werde untersucht, die Ergebnisse würden später bekannt gegeben, teilte Irans Elitestreitmacht am frühen Morgen mit.

Hanija habe vor seinem Tod an der Zeremonie zur Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian teilgenommen, teilte die Hamas auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Wer war Ismail Hanija?

Ismail wurde gemeinhin als führender Kopf der Hamas angesehen. Offiziell galt er als Hamas-Auslandchef, doch in dieser Rolle wurde ihm auch die Position als Gesamtanführer der Terrororganisation zugeschrieben.

Hanija wurde 1963 in einem Flüchtlingslager in Gaza geboren. Er wuchs im Gazastreifen auf, wo er während seiner Zeit als Studierender in den 80er-Jahren zur Hamas stiess. 2006 war er kurzzeitig palästinensischer Premierminister.

Hanija galt ursprünglich als gemässigtes und pragmatisches Hamas-Mitglied und setzte sich in den 2000er-Jahren für einen dauerhaften Waffenstillstand mit Israel sowie eine Aussöhnung mit der rivalisierenden Palästinenserbewegung Fatah ein.

Doch in der jüngeren Vergangenheit wurde Hanija deutlich radikaler. 2017 wurde er in seine Position als Hamas-Auslandchef gewählt, seit 2018 stand er auf der Terrorliste der USA. Hanija führte die Hamas aus dem Ausland und hielt sich mehrheitlich in der Türkei und in Katar auf. Er galt als enger Verbündeter des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Hanija und Erdogan bei einem Treffen im vergangenen April. Bild: www.imago-images.de

So reagiert der Iran

Die iranischen Revolutionsgarden haben den Tod von Hanija bestätigt. Hanija sei einem Anschlag an seinem Wohnort in Teheran zum Opfer gefallen, hiess es in einer knappen Mitteilung der iranischen Elitestreitmacht. Weitere Informationen sollten später veröffentlicht werden.

Wie der Iran auf den Angriff reagieren wird, ist unklar. Auf einen vergleichbaren Angriff Israels in Syrien im April reagierte der Iran mit einer grossangelegten Drohnen- und Raketenattacke auf den Erzfeind. Damals wurde allerdings ein hochrangiges Mitglied der Islamischen Revolutionsgarden getötet.

Auch Hisbollah-Kommandant getötet

Die Nachricht von Hanijas Tötung folgte wenige Stunden nach einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dabei wurde nach Angaben der israelischen Armee Fuad Schukr getötet, ein ranghoher Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah. Die Hisbollah ist mit der Hamas im Gazastreifen verbündet, beide sind wiederum verbündet mit Israels Erzfeind Iran.

Seit dem Terrorüberfall der Hamas und anderer Gruppen auf Israel am 7. Oktober greift die Hisbollah aus Solidarität mit der Hamas Ziele im Norden Israels an. Ihre Angriffe will sie erst einstellen, wenn es in Gaza zu einem Waffenstillstand kommt.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveticker:

(con/sda/dpa)