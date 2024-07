Aus Sicherheitsgründen hat der Lufthansa-Konzern seine Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut gestoppt – darunter auch die Swiss. Zunächst wurden bis einschliesslich Dienstag fünf Hin- und Rückfluge gestrichen, wie der Konzern in Frankfurt berichtete.Betroffen sind neben der Swiss die Gesellschaften Lufthansa und Eurowings mit je zwei Verbindungen.

Die Situation im Norden Israels zwischen der Hisbollah und Israel habe das Potenzial, «noch viel ernster zu sein als die, die wir in den letzten Monaten in Gaza beobachtet haben».

«Erdogan tritt in die Fussstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete.»

Dass die Türkei als Teil der NATO tatsächlich in Israel oder Gaza intervenieren würde, gilt indes als höchst unwahrscheinlich. Nach den Eskalationen der vergangenen Wochen heizt der türkische Präsident die ohnehin schon angespannte Stimmung in der Region aber zweifellos weiter an.

«So wie wir in Berg-Karabach reingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun.»

US-Beamte hätten sich an ihre Kollegen in Israel und im Libanon gewandt sowie Botschaften mit dem Iran ausgetauscht, um zu versuchen, die Situation zu deeskalieren, zitierte die US-Zeitung mit der Angelegenheit vertraute arabische und europäische Beamte. Alle Seiten hätten angedeutet, dass sie nicht an einer Ausweitung des Konflikts interessiert seien, hiess es.

Während sich die Hisbollah nach eigenen Angaben auf einen möglicherweise schweren Angriff Israels einrichtet, verschob die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines nach eigenen Angaben am Abend die Rückkehr einiger ihrer Flüge.

Die Lage in Nahost spitzt sich weiter zu. Nach dem Raketenangriff am Samstagabend auf ein Fussballfeld auf den von Israel annektierten Golanhöhen, bei dem zwölf Kinder und junge Erwachsene ums Leben kamen, droht auch der Konflikt zwischen Israel und der libanesisch-radikalislamischen Hisbollah zu eskalieren. Israel hat einen Vergeltungsschlag gegen die Hisbollah gebilligt. Zuvor hatte sich der Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich mit heiklen Aussagen eingemischt.

Kriegs­ver­bre­chen vor den Toren der Schweiz

An der Südgrenze der Schweiz, in der Region Ossola, eskalierte die Gewalt zwischen 1943 und 1945. Was folgte waren zahlreiche Kriegsverbrechen und hunderte von Toten. Rückblick in eine dunkle Zeit.

Was zwischen 1943 und 1945 an der Grenze zum Wallis und zum Tessin geschehen ist, hat eine Vorgeschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Die Spirale der Gewalt in der Region begann mit dem Aufkommen des Faschismus. Der Marsch auf Rom Ende Oktober 1922 und die darauffolgende Ernennung von Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten durch König Viktor Emanuel III. setzten eine Spirale der Gewalt in Gang. Im Wesentlichen handelte es sich um eine totale Repression gegen sozialdemokratische und gemässigte politische Kreise. Die Glücklichsten werden inhaftiert, viele ins Exil nach Frankreich und in die Schweiz getrieben.