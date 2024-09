Armee: Ballistische Rakete aus Jemen über Israel abgefangen

Die «Jerusalem Post» berichtete, die ballistische Rakete sei in Richtung des Grossraums Tel Aviv abgefeuert worden. Das Raketenabwehrsystem Arrow 3 habe es offenbar nicht geschafft, das Geschoss noch ausserhalb der Atmosphäre abzufangen. Erst beim zweiten Versuch sei es durch das Abwehrsystem Arrow 2 über israelischem Luftraum getroffen worden. Nach Medienberichten schlugen Raketenteile an verschiedenen Orten im Lande ein, unter anderem in den Städten Modiin und Rechovot. Israel verfügt über ein mehrstufiges Raketenabwehrsystem. (sda/dpa)

Nach einem tödlichen Drohnenangriff der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz in Tel Aviv hatte die israelische Luftwaffe im Juli die jemenitische Hafenstadt in Hudaida angegriffen. Dabei entstand ein riesiger Brand, sechs Menschen wurden getötet. Der Huthi-Anführer hatte daraufhin eine neue Phase im Kampf gegen Israel angekündigt.

Die Boden-Boden-Rakete sei aus östlicher Richtung gekommen und in offenem Gebiet niedergegangen, teilte die israelische Armee mit. Zuvor hatten am frühen Morgen im Zentrum des Landes die Warnsirenen geheult. Beim Abfangen der Rakete seien Explosionsgeräusche zu hören gewesen. Das Militär untersuche den Vorfall.

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Vier Tote in Rumänien +++ Zehntausende Haushalte in Tschechien ohne Strom

In Polen und Tschechien ist es nach Dauerregen in der Nacht zu Überschwemmungen gekommen. Bereits am Freitag hatten sich Einsatzkräfte in den beiden Ländern sowie in Österreich und der Slowakei auf Unwetter vorbereitet. Die heftigen Niederschläge östlich von Elbe und Spree lassen voraussichtlich auch die Wasserstände der Elbe in Sachsen anschwellen.