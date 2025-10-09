wechselnd bewölkt15°
Freude und Trauer in Gaza nach Einigung über Abkommen

Palestinians celebrate following the announcement that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a peace plan to pause the fighting, in Khan Younis, southern Gaza Strip, Thursday, Oct. 9, 202
Palästinenser in Gaza feiern nach der Bekanntgabe der Einigung über das Abkommen.

09.10.2025, 14:2709.10.2025, 14:27

Die Einigung bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über erste Punkte eines Friedensplans sorgt im Gazastreifen für grosse Emotionen. «Meine erste Reaktion war, hemmungslos zu weinen», sagt Mohammed Abu Auda der Deutschen Presse-Agentur. Er fühle nun Freude, aber auch Trauer – vor allem wegen der Angehörigen, die er im Krieg verloren habe.

Der Palästinenser hofft nun, in seine Heimatstadt Beit Hanun im Norden des Gazastreifens zurückkehren zu können. Der 45-Jährige sagt, er und seine Familie seien vor heftigen Bombardements geflüchtet und in einem Zelt in Deir al-Balah im Zentrum des Gebiets untergekommen. Der fünffache Vater plane jetzt, das Haus der Familie wieder aufzubauen.

Tränen und Träume

Auch der 39 Jahre alte Ali al-Sajid hatte eigenen Angaben zufolge Tränen in den Augen, als er vom Durchbruch bei den Verhandlungen im benachbarten Ägypten erfahren hat. «Das ist der Moment, auf den alle Palästinenser gewartet haben», ist er überzeugt. Zwei Jahre geprägt von Verlust, Leid, Hunger und Zerstörung seien endlich vorbei. Der Vater von vier Kindern ist sich sicher: «Wir werden neu anfangen, egal, wie schwer es ist.»

Internally displaced Palestinians celebrate the announcement of a ceasefire agreement between Hamas and Israel in Khan Younis, southern Gaza Strip, 09 October 2025.
Einige feiern, andere beten.

Der Palästinenser aus der Stadt Gaza, der früher Taxifahrer war, träume davon, wieder arbeiten zu gehen und seine Mutter nach zwei Jahren wieder besuchen zu können. Dies sei zuvor wegen des Kriegs nicht möglich gewesen.

Auch die Palästinenserin Fatma Helmi berichtet von Gefühlen der Freude und Trauer. «Ich hoffe, diese Vereinbarung markiert einen echten Neuanfang und nicht nur eine Pause vor einem weiteren Sturm», sagt die 33-Jährige. Sie wünsche sich, dass ihre Kinder ohne Angst leben können.

Buildings that were destroyed during the Israeli ground and air operations stand in the northern Gaza Strip, as seen from southern Israel, Thursday, Oct. 9, 2025, following the announcement that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a peace plan.
Vor allem wünschen sich die meisten, dass Frieden in die zerstörte Stadt zurückkehrt.

Die ehemalige Lehrerin will nun, wie sie sagt, aus dem Süden des Gazastreifens in die Stadt Gaza zurückkehren, wo sie und ihre Familie vor dem Krieg lebten. Während der Flucht von dort habe sie ihren Mann verloren. Sie gehe davon aus, dass der Sanitäter tot ist.

Medien hatten zuvor Aufnahmen von feiernden Menschen im Gazastreifen veröffentlicht. (sda/dpa)

