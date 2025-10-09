bedeckt12°
Wegen Gaza-Deal: Marco Rubio unterbricht Donald Trump mit Zettel

Trump wird bei Diskussionsrunde mit Zettel unterbrochen – das hat es damit auf sich

09.10.2025, 10:0409.10.2025, 10:04

Am Mittwoch trafen sich US-Präsident Donald Trump und einige seiner Kabinettsmitglieder mit konservativen Influencern im Blue Room des Weissen Hauses, um bei einem Rundtischgespräch über Antifa zu diskutieren. Dabei wurde Trump plötzlich von Marco Rubio unterbrochen. Der Aussenminister überreichte Trump einen Zettel und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Hier ist die Szene:

Trump verkündete danach in die Runde, dass ein Deal in Gaza «sehr nah» sei, dass man ihn jetzt «ziemlich schnell» brauchen würde und er deshalb nur noch einige Fragen beantworten werde.

Mittlerweile kursieren im Internet mehrere Fotos, auf denen zu sehen ist, was auf dem Zettel gestanden ist. Offenbar wollte Rubio, dass Trump einen Post auf seiner Social-Media-Plattform «Truth Social» autorisiert, damit er der Erste ist, der den Erfolg verkündet.

Diesen Zettel hat US-Aussenminister Marco Rubio Donald Trump am 8. Oktober zugesteckt.
Bild: x / @BehizyTweets
«Very close. We need you to approve a truth social post soon so you can announce deal first.»

«Sehr nah. Sie müssen einen Truth-Social-Post absegnen, damit Sie es den Deal als Erster verkünden können.»

Geiseln sollen in spätestens vier Tagen freigelassen werden

Tatsächlich erscheint kurze Zeit später ein Post zum Thema auf Truth Social. Er sei «sehr stolz», die erste Phase des Abkommens bekannt zu geben, was bedeute, dass «ALLE Geiseln sehr bald freigelassen» würden, schreibt Trump auf seinem Profil.

Überdies würde Israel seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, dies als ersten Schritt hin zu einem «starken, dauerhaften und ewigen Frieden».

Aus Kreisen der US-Regierung heisst es, dass die Einigung zwischen Israel und der Hamas bei den indirekten Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Kriegs noch heute, Donnerstag, dem israelischen Kabinett zur Billigung vorgelegt werden soll. Sobald dieses seinen Segen gegeben haben, würden sich die israelischen Truppen im Gazastreifen innert 24 Stunden auf eine vereinbarte Linie zurückziehen würden, kündigte ein ranghohes Mitglied des Weissen Hauses an. Danach hätte die Hamas 72 Stunden Zeit, die verbliebenen Geiseln aus ihrer Gewalt freizulassen, so die US-Quelle. (lzo)

Zwei Jahre Gaza-Krieg: Die wichtigsten Momente im Video

Video: watson/Emanuella Kälin, Lucas Zollinger

Aktivisten der Gaza-Flottilla zurück in der Schweiz

Video: watson/Emanuella Kälin

Israelischer Verteidigungsminister Katz postet Video von Luftangriff auf Gaza

Video: watson/lucas zollinger
Zwei Jahre Gaza-Krieg
1 / 5
Zwei Jahre Gaza-Krieg

Am 7. Oktober 2023 sterben beim Angriff der Hamas auf Südisrael 1200 Menschen. Als Reaktion fallen am 10. Oktober die ersten Bomben auf Gaza
Angriffe und Sabotage auf Gaza-Hilfsflotte
Video: watson
Im Iran inhaftierter Deutsch-Franzose ist freigekommen
Ein seit knapp vier Monaten im Iran inhaftierter Deutsch-Franzose ist freigekommen. Französisches Botschaftspersonal habe den 19-Jährigen zurück nach Frankreich begleitet, teilte der französische Aussenminister Jean-Noël Barrot mit. Erst vor wenigen Tagen hatte ein iranisches Gericht den jungen Mann vom Vorwurf der Spionage freigesprochen.
Zur Story