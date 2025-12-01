wechselnd bewölkt
Eine Studie zeigt: Licht lässt Augen von Würmern wachsen

Licht lässt Augen von Würmern wachsen

01.12.2025, 13:2501.12.2025, 13:25

Violettes Licht lässt einen Ring aus Stammzellen am Aussenrand der Augen von Borstenwürmern wachsen. Ihre Sehorgane werden dadurch lebenslang grösser, berichten die Wiener Biologen Florian Raible und Kristin Tessmar-Raible mit ihren Teams.

Bildnummer: 56023998 Datum: 06.06.2003 Copyright: imago/blickwinkel borstenwurm (typosyllis armillaris). worm (typosyllis armillaris). blws003829 kbdig 2003 quer tier tiere ringelwurm ringelw
Die Augen des Borstenwurms entwickelt sich durch Licht weiter. bild: imago

Die Augen der Würmer können also Licht nicht nur wahrnehmen, sondern ihre Entwicklung wird davon auch reguliert, erklären sie. Die Studie wurde im Fachjournal «Nature Communications» veröffentlicht.

Ein Lichtsensor macht dies möglich, fanden die Forscher des Instituts für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universität Wien sowie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und der Universität Oldenburg (beide in Deutschland) heraus. Er heisst «c-Opsin» und kommt nicht nur in den untersuchten Borstenwürmern (Platynereis dumerilii), sondern auch in der Netzhaut von Menschen und anderen Wirbeltieren vor. Bei einer ausreichenden Menge an Licht sorgt er bei den Wurmaugen dafür, dass sich die Nerven-Stammzellen vermehren.

Borstenwurm- und Fischaugen wachsen lebenslang

«Wir haben diese sich teilenden Zellen am Rand der Netzhaut des Wurms gefunden», so Nadja Milivojev: «Das ist genau jene Stelle, an der einige Wirbeltiere ihre Netzhautstammzellen für ein lebenslanges Augenwachstum haben.» «Dazu gehören etwa Amphibien wie Salamander, Reptilien wie Krokodile, und viele Fische», erklärte Florian Raible der Österreichischen Nachrichtenagentur APA: «Bei erwachsenen Säugern wie etwa Menschen wächst das Auge in der Regel aber nicht mehr.»

Bart-Feuerborstenwurm Hermodice carunculata Bart-Feuerborstenwurm Hermodice carunculata Copyright: xZoonar.com/ErichxTeisterx 22222763
Ein Bart-Feuerborstenwurm unter Wasser.Bild: imago

Die Augen der Würmer sind ähnlich aufgebaut wie jene von Wirbeltieren, so Kristin Tessmar-Raible: «Sie sind aber definitiv unabhängig voneinander entstanden, genauso wie die Augen von Weichtieren wie dem Oktopus.» Bei ihnen allen wird mit Hilfe einer Linse ein scharfes Bild auf der Netzhaut (Retina) erzeugt. «Das ist das gleiche Funktionsprinzip wie bei einer Kamera», erklärt die Forscherin. Mit dem Unterschied, dass es dort keine Netzhaut mit Nervenzellen gibt, die das Licht wahrnehmen, sondern digitale Bildsensoren. (sda/apa)

