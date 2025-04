Schwere Waldbrände wüten bei Jerusalem

In den Wäldern rund um Jerusalem kommt es immer wieder zu Bränden. Wegen starker Winde sollen nach Medienberichten die diesjährigen Feiern zum israelischen Unabhängigkeitstag eingeschränkt werden, die am Abend beginnen sollten. (nib/sda/dpa)

Die israelische Nachrichtenseite «ynet» berichtete, die Feuer seien so stark, dass Israel um internationale Hilfe gebeten habe. Nach israelischen Medienberichten wollten Griechenland, Zypern, Kroatien und Italien in den kommenden Stunden Löschflugzeuge schicken. Mehrere Wohnorte mussten geräumt werden.

Teenager wegen Brandstiftung in New Jersey festgenommen

Sahra Wagenknecht räumt Fehler ein: «Genau das, was wir nicht wollten»

Verpasster Einzug in den deutschen Bundestag, interner Streit mit Thüringen: Es lief zuletzt nicht gut für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Von Rückzug will die Gründerin aber nicht sprechen.

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht will ihre Partei weiter führen, trotz der Schlappe bei der Bundestagswahl und trotz ihrer Niederlage im internen Machtkampf mit dem Landesverband Thüringen. Auf die Frage, ob sie an Rücktritt denke, sagte Wagenknecht in der ARD-Sendung «Maischberger»: «Ich möchte, dass dieses Projekt überlebt.» Sie werde «nicht mehr ewig weiter machen», aber so lange, bis sie die stabile Hoffnung habe, die Partei etabliert zu haben.