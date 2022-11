Sieben Verletzte bei Explosion an Bushaltestelle in Jerusalem

Bei einer Explosion an einer Bushaltestelle in Jerusalem sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen verletzt worden. Einer davon habe lebensgefährliche und ein zweiter schwere Verletzungen erlitten, teilte der israelische Rettungsdienst mit.

Die israelische Polizei inspiziert den Ort der Explosion. Bild: keystone

Der genaue Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten. Die Explosion ereignete sich nach Polizeiangaben am Stadtrand. (sda/dpa)