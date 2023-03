Netanjahu: Recht auf Verteidigung vor nuklearer Aufrüstung des Irans

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das Recht Israels bekräftigt, sich vor einer nuklearen Aufrüstung des Irans zu schützen. «Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, hat gerade in Teheran gesagt, ein israelischer Angriff gegen iranische Atomanlagen sei illegal», sagte Netanjahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem.

Kiew: 500 russische Soldaten fallen in Bachmut täglich – das Nachtupdate ohne Bilder

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Kooperation mit den europäischen Institutionen im laufenden Jahr deutlich ausbauen und sein Land auf Sicht in die EU führen. «Die Aufgabe besteht darin, aktiv alles für die Mitgliedschaft unseres Landes in der Europäischen Union vorzubereiten, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen und die Sanktionen gegen Russland zu verstärken», sagte Selenskyj am Samstag in seiner allabendlichen Videobotschaft. Dazu hätten er und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola auch bei einem persönlichen Treffen gesprochen.