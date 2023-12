Palästinensischer Ex-Häftling erhebt schwere Vorwürfe – Israel widerspricht

Eine medizinische Behandlung habe er erst bei seiner Freilassung erhalten. Und zwar im Bus des Roten Kreuzes. In einem ärztlichen Bericht eines Krankenhauses in Ramallah vom Tag seiner Rückkehr nach Hause heisst es: Ihm müsse wohl eine Platte eingesetzt werden, falls seine Brüche nicht von allein heilen.

Am Anfang hatte er grosse Schmerzen, sagt er. «Nach einer Weile wusste ich dann, dass sie kaputt waren, also habe ich sie nicht mehr benutzt. Ich benutzte sie nur noch, wenn ich auf die Toilette ging.» Williamson beschreibt, dass Mohammeds Hände bei ihrem Besuch verbunden seien, so dick, dass er wie ein Boxer aussehe. Die Aufnahmen des Teenagers gehen auch auf Social Media viral.

«Ich versuchte, meinen Kopf zu schützen, und sie versuchten, mir Beine und Hände zu brechen», erzählt er laut Williamsons Bericht . Die Familie zeige darauf medizinische Berichte und Röntgenbilder von palästinensischen Ärzten in Ramallah, die Mohammed nach seiner Freilassung untersuchten. BBC legte diese zwei britischen Ärzt:innen vor, sie bestätigten: Es seien Frakturen in beiden Händen zu erkennen.

BBC-Reporterin Lucy Williamson trifft sich mit ihm in seinem Haus in der Nähe von Dschenin im Norden des besetzten Westjordanlands. Bei Kaffee und Zigaretten wirft Mohammed Israel Gewalt gegen palästinensische Häftlinge vor.

Was hat Drake mit Albanien zu tun? Fans drehen nach neuem Musikvideo durch

In Drakes neuem Musikvideo zu «Polar Opposites» trägt der Rapper eine Bomberjacke mit dem Symbol der Albanerinnen und Albaner, dem zweiköpfigen Adler. Vor allem seine albanischen Fans sind begeistert.

Am 6. Oktober 2023 hat der kanadische Rapper Drake sein neues Album mit dem Namen «For All the Dogs» herausgebracht. «Polar Opposites» ist der Abschlusstrack dieses Albums, zu dem das Musikvideo nun erschienen ist. In dem Song geht es um die Komplexität moderner Beziehungen und persönlicher Introspektion. Doch das Video setzt den Fokus vor allem auf etwas anderes: Albanien.