Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Die israelische Armee teilte mit, man habe einen Bericht über gewaltsame Konfrontationen zwischen Dutzenden Palästinensern und israelischen Zivilisten erhalten. «Wir kennen Berichte über einen Palästinenser, der vor der Ankunft israelischer Soldaten in ein Krankenhaus gebracht wurde und der durch eine Schussverletzung getötet wurde», hiess es in der Mitteilung. Soldaten hätten nach ihrer Ankunft vor Ort in die Luft geschossen und die Konfrontationen beendet.

Bei einer Konfrontation mit israelischen Siedlern im besetzten Westjordanland ist am Samstag ein 27-jähriger Palästinenser getötet worden. Der Mann habe eine tödliche Schussverletzung am Kopf erlitten, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Den Angaben zufolge hatten Siedler bei dem Vorfall nahe der Kleinstadt Salfit das Feuer eröffnet.

Das Geschoss sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Es gab zunächst keine Berichte über Opfer oder Schäden. Vor einer Woche hatte die israelische Luftwaffe nach einem ähnlichen Angriff Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer beschossen.

Revolutionsgarde zelebriert Jahrestag der Islamischen Revolution – inmitten der Proteste

Zum Jahrestag der Islamischen Revolution explodieren im Iran Feuerwerkskörper. Die Regierung besteht immer noch darauf, diesen Tag zu zelebrieren.

Inmitten von systemkritischen Protesten haben im Iran die Feiern zum 44. Jahrestag der islamischen Revolution begonnen. Zu den staatlich organisierten Kundgebungen am Samstag werden nach Angaben des Staatssenders IRIB Millionen Menschen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten erwartet. Am Ende der Kundgebungen wird Präsident Ebrahim Raisi in Teheran eine Rede halten.