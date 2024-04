Darum geht es beim Deal zwischen Israel und der Hamas

Seit Monaten verhandeln die Hamas und Israel über einen Geiseldeal – bisher ohne Erfolg. Nun könnte ein Abkommen gelingen. Die Details im Überblick.

Während der Druck auf die Hamas mit einer drohenden Bodeninvasion in Rafah verstärkt wird, wird Israel von den USA zu einem Deal gedrängt. Dies scheint zu wirken, denn zum ersten Mal seit Monaten könnten sich die beiden Kriegsparteien so weit einigen, dass ein Deal über die Freilassung von Geiseln und eine Waffenruhe in Gaza möglich erscheint.

In Zusammenarbeit mit Ägypten, das an der Seite von Katar zwischen den Hamas und Israel vermittelt, wurde der Rahmen für ein Abkommen gesteckt, dem Israel bisher jedoch nicht vollumfänglich zustimmt. Am Dienstag trafen Vertreter der Hamas in Kairo ein, um die Bedingungen mit Ägypten zu besprechen. Sie kündigten nun an, mit einer schriftlichen Antwort auf den Vorschlag Ägyptens zurückzukehren, ohne einen konkreten Zeitpunkt dafür zu nennen. Es wird jedoch eine Rückmeldung innert der nächsten Tage, vielleicht sogar innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet.

In einem Interview mit «Al Jazeera» sagte ein Offizieller der Hamas zuvor, dass kein Deal unterzeichnet werden könne, der keine permanente Waffenruhe und den kompletten Rückzug israelischer Truppen aus Gaza garantiere. Israel beharrte andererseits darauf, den Krieg fortzuführen, bis die Hamas vollständig eliminiert wurde.

Das sind die wichtigsten Punkte, über die nun verhandelt wird:

Die Anzahl Geiseln

Wie CNN am Samstag berichtete, haben sich die beiden Parteien ursprünglich darauf geeinigt, 40 Geiseln freizulassen. Darunter sollten sich alle Frauen und ältere und kranke Männer befinden. Die Hamas deutete daraufhin an, dass sie nicht genug lebende Geiseln in Gefangenschaft hätten, die auf diese Kriterien zutreffen.

In einem Update vom Montag schreibt CNN, dass im überarbeiteten Deal nun 33 israelische Geiseln freigelassen werden sollen.

Die Dauer der Waffenruhe

Dies soll in zwei Phasen geschehen: Während mehrerer Wochen sollen 20 bis 33 Geiseln frei kommen und Israel im Gegenzug seine Angriffe pausieren. Zudem sollen palästinensische Gefangene aus dem Gefängnis entlassen werden. Die Dauer der Waffenruhe ist demnach direkt an die Anzahl freigelassener Geiseln gekoppelt. Pro Geisel soll in der jüngsten Version des Deals ein Tag Feuerpause festgelegt worden sein.

In der zweiten Phase gehe es laut Quellen, so CNN, um die «Wiederherstellung nachhaltiger Ruhe». Hier sollen die verbleibenden lebendigen sowie toten Geiseln und israelische Soldaten gegen weitere palästinensische Gefangene ausgetauscht werden.

Eine diplomatische Quelle, die über die Verhandlungen Bescheid wissen will, meint, die «Wiederherstellung nachhaltiger Ruhe» bedeute die Annahme eines permanenten Waffenstillstandes.

Die Zivilisten

Die Hamas forderte bereits länger, dass das palästinensische Volk ohne Einschränkungen und sicher in den Norden des Gazastreifens reisen kann. Damit scheint Israel nun einverstanden.