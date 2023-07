Auto fährt in Tel Aviv in Menschenmenge – mehrere Verletzte

Im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv war am Dienstagnachmittag ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren. Mindestens fünf Menschen wurden verletzt. Nach Angaben des Rettungsdiensts Magen David Adom schwebe eine 46-jährige Frau in Lebensgefahr.

Aung San Suu Kyi vors Oberste Gericht – öffentlich gesehen wurde sie seit 2 Jahren nicht

Die frühere Freiheitsikone Aung San Suu Kyi kämpft in Myanmar gegen ihre Verurteilung zu insgesamt 33 Jahren Haft. Vor dem Obersten Gericht in Myanmar würden am Mittwoch Anhörungen in verschiedenen Berufungsverfahren beginnen, sagte eine Suu Kyi nahestehende Quelle, die anonym bleiben wollte, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Anhörungen seien am 12. und am 18. Juli geplant.