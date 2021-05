International

Italien

Neue Mitte-Rechts-Fraktion im italienischen Parlament



«Coraggio Italia»: Neue Mitte-Rechts-Fraktion im italienischen Parlament

Bild: EPA

Im italienischen Abgeordnetenhaus hat sich eine neue Mitte-Rechts-Fraktion konstituiert. Der Gruppe mit dem Namen «Coraggio Italia» («Mut Italien») gehören laut Medienberichten 24 der 630 Parlamentarier an.

Fraktionschef ist Marco Marin, der für die Forza Italia (FI) von Ex-Premier Silvio Berlusconi ins Parlament eingezogen war. «Coraggio Italia» will Ministerpräsident Mario Draghi unterstützen. «Wir wollen Draghi eine Hand reichen», sagte Marin laut Nachrichtenagentur Ansa bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Nach einem Bericht der Zeitung «La Repubblica» stammt mindestens die Hälfte der Abgeordneten aus den Reihen der FI. Drahtzieher seien der Gouverneur der Region Ligurien, Giovanni Toti (früher FI), und der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnari (parteilos). «Wir haben es getan, um Mitte-Rechts neue Ideen zu geben», schrieb Toti auf Twitter. Im Senat, dem italienischen Oberhaus, erreicht «Coraggio Italia» bisher keine Fraktionsstärke.

Parteigründungen sind in Italien nichts Seltenes. Im September 2019 spaltete sich der frühere Regierungschef Matteo Renzi mit «Italia Viva» («Lebendiges Italien») von den Sozialdemokraten (PI) ab. Anfang dieses Jahres trug er zum Sturz der Regierung von Giuseppe Conte bei. Ex-EZB-Chef Draghi ist seit 13. Februar im Amt und stützt sich auf eine sehr breite Koalition. Reguläre Parlamentswahlen stehen in Italien erst im Frühjahr 2023 an. (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter