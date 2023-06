Kleinkind in Rom stirbt bei Auto-Unfall – wohl wegen einer Youtube-Challenge

Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri sprach der Familie des Opfers sein Beileid aus. Am Tag nach dem Unfall überwog bei Politikern die Empörung über das Verhalten der Youtuber. Viele mahnten, dass Online-Challenges immer wieder lebensgefährlich sein könnten und schlugen härtere Strafen aber auch bessere Aufklärung vor. (sda/dpa)

Seine dreijährige Schwester und die Mutter wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie Medien übereinstimmend berichteten. Der Kleinwagen der Familie war auf einer Strasse in einem Wohngebiet mit einem Luxus-Geländewagen kollidiert. Das Kindergartenkind starb im Spital.

Ein tödlicher Verkehrsunfall mit einer Gruppe von jungen Youtubern sorgt in Italien für Aufsehen und Empörung. Bei einem Zusammenstoss am Mittwoch etwas ausserhalb von Rom kam ein fünf Jahre alter Bub ums Leben .

Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung am Donnerstag eine weitere Anhebung des Leitzinses im Euro-Währungsraum beschlossen. Sie hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent an. (saw/sda/awp)