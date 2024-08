Vier Opfer konnten bereits geborgen werden. Bild: keystone

Gesunkene Luxus-Yacht vor Sizilien: Taucher finden wohl Leiche von Milliardär Lynch

Die italienischen Behörden haben mittlerweile fünf Leichen im Wrack der vor Sizilien gesunkenen Superyacht «Bayesian» gefunden. Vier konnten bereits geborgen werden. Die fünfte Person ist noch im Wrack – es soll sich dabei um Milliardär Mike Lynch handeln.

Mehr «International»

Nachdem am Mittwoch bereits vier der Opfer geborgen wurden, konnten die Taucher im Inneren des Wracks, das in etwa 50 Metern Tiefe liegt, eine weitere Person lokalisieren, wie La Stampa berichtet.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich um den britischen Milliardär Mike Lynch handelt, der zu einer Party auf dem Boot eingeladen hatte. Damit wird nur noch ein Opfer vermisst: Lynch' Tochter Hannah. Die Hoffnung, dass sie noch am Leben ist, ist mittlerweile verschwindend klein.

Die Suche und die Bergung der Toten gestaltet sich schwierig. Einerseits gebe es innerhalb des Wracks zahlreiche Hindernisse und es sei teilweise sehr eng. Zudem sei das Wrack auf dem Meeresboden zur Seite gekippt, was den Zugang ebenfalls massiv erschwere.

Andererseits können die Taucher der Feuerwehr nur kurze Zeit beim Wrack verbringen. Ihnen bleiben lediglich etwa 12 Minuten, um abzutauchen, ins Wrack vorzudringen und wieder aufzutauchen. Insgesamt sind 27 Taucher vor Ort.

So sah das Schiff aus. Bild: keystone

Teilweise waren diese auch schon bei der Katastrophe um das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia im Jahr 2012 im Einsatz. Einer der Taucher sagte gegenüber La Stampa, dass es sich bei der «Bayesian» um eine «Mini-Concordia» handeln würde. Auch beim Kreuzfahrtschiff gestaltete sich die Bergung der Opfer schwierig. Damals waren 32 Personen ums Leben gekommen.

Bei den zuvor geborgenen Todesopfern der «Bayesian» handelt es sich um US-amerikanische und britische Staatsangehörige. Sie waren Gäste von Mike Lynch, der zu einem Fest auf dem Schiff geladen hatte, um einen erfolgreichen Gerichtsprozess zu feiern. Lynch, der auch als «britischer Bill Gates» bezeichnet wird, war in den USA wegen des umstrittenen Verkaufs seiner Softwarefirma an Hewlett Packard (HP) vor Gericht. Er wurde aber kürzlich freigesprochen.

Die Hintergründe des Unglücks sind derweil noch ungeklärt. Die «Bayesian» geriet nur wenige hundert Meter vor dem Ufer von Sizilien in ein schweres Unwetter und wurde offenbar von einer Mini-Wasserhose getroffen.

Berichten zufolge verschluckte das Meer das über 50 Meter lange Schiff in weniger als 60 Sekunden komplett. Weshalb die Jacht so schnell sank, ist unklar. Der Kapitän des Schiffes, der verletzt wurde, gab gegenüber den italienischen Ermittlern an, dass sie vom Unwetter überrascht worden seien. (con)