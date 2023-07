An einem Strand von Malcesine ist eine Flaschenpost aufgetaucht. Bild: Shutterstock

Pärchen wirft Flaschenpost in den Gardasee – und ein ganzes Dorf sucht sie jetzt

Vor fast genau elf Jahren machten Sabrina und Dennis Urlaub am Gardasee in Norditalien. In einem jetzt aufgetauchtem Brief schwärmen sie von dem Urlaubsziel.

Ein italienisches Dorf am Ufer des Gardasees sucht ein deutsches Pärchen, das vor elf Jahren dort Ferien gemacht hat und damals in Hamburg gelebt haben muss. An einem Strand von Malcesine ist eine Flaschenpost aufgetaucht, die auf den 9. August 2012 datiert ist – ein Taucher hat sie bei einer Reinigungsaktion gefunden. Die Gemeinde will den beiden Deutschen eine Rückkehr schmackhaft machen, indem sie eine «Erfahrung zum Erinnern» verspricht.

In dem kurzen Brief, der mit einem blauen Stift geschrieben ist, spricht das Paar den Gardasee direkt an: «Lieber Gardasee», beginnt das nun aufgetauchte Schreiben. «Wir wünschen uns mit dieser Flaschenpost, dass unsere Familien, unsere Freunde und wir immer glücklich und gesund bleiben.» Die Flasche musste zerstört werden, um an den Brief heranzukommen.

Der Brief ist komplett auf Deutsch verfasst. Auch für den See selbst gibt es gute Wünsche: «Bleib du lieber Gardasee immer so wunderschön und klar wie du heute bist.» Der Brief endet, ohne dass eine Kontaktmöglichkeit angegeben ist. «Viele liebe Grüsse, Sabrina und Dennis aus Hamburg», heisst es zum Schluss.

Auf Anfrage von t-online heisst es von der Stadtverwaltung, dass auch Hoteliers in der Gegend befragt werden. Denn der Brief ist nicht nur datiert, sondern auch auf Malcesine verortet. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für einen direkten Kontakt? Seit dem Fund vor ein paar Tagen gebe es noch keine neuen Hinweise, schreibt die Pressestelle der Stadt.

Sollten Sabrina und Dennis gefunden werden, erwartet sie ein typisch norditalienisches Gardasee-Erlebnis mit Übernachtung, Essen, Wein, Ölverkostung, einer Panoramafahrt zum Monte Baldo über dem Dorf Malcesine und weiteren Sehenswürdigkeiten.

Das Dorf hatte zum Ende des Jahres rund 3'600 Einwohner und liegt am nördlichen Ostufer des Gardasees. Es gehört zur Region Venetien, die ein Teil der Provinz Verona ist.

