Ein Engel in einer Kirche in Rom soll dem Gesicht von Giorgia Meloni gleichen. Bild: EPA ANSA

Meloni als Engel: Denkmalbehörde prüft Rückkehr zum Originalzustand

Mehr «International»

Nachdem in einer der ältesten Kirchen Roms Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach Restaurierungsarbeiten offenbar als Engel mit Flügeln dargestellt ist, prüft die römische Denkmalbehörde die Rückkehr zum Originalzustand. Sollte sich bestätigen, dass der Eingriff ohne Genehmigung erfolgte, sei eine Wiederherstellung der Originalfassung vorgesehen, teilte die Behörde mit.

Das Engelsfresko befindet sich in der Basilika San Lorenzo in Lucina neben einer Marmorbüste von Umberto II. von Savoyen, dem letzten König Italiens. Der Engel hält ein Pergament mit einer Landkarte Italiens.

Der Engel rechts soll Giorgia Meloni ähnich sein. bild: afp

Die Tageszeitung «La Repubblica» hatte am Samstag über die auffällige Ähnlichkeit berichtet. Der 82-jährige Künstler Bruno Valentinetti, der das Fresko restauriert hatte, gilt als Sympathisant Melonis. Die Opposition hatte daraufhin Kulturminister Alessandro Giuli aufgefordert, die für Archäologie und Kunstgeschichte zuständige römische Behörde mit einer Prüfung zu beauftragen.

Nahaufnahme des Engels. bild: afp

Roms Denkmalbehörde prüft Archivunterlagen

Die Denkmalbehörde der Stadt Rom leitete daraufhin eine interne Untersuchung ein. Anhand von Archivunterlagen, Fotografien und Entwurfszeichnungen soll geklärt werden, ob das aktuelle Erscheinungsbild von der ursprünglichen Fassung abweicht. Sollte eine nicht genehmigte Veränderung festgestellt werden, kämen die Entfernung der Übermalung und die Rückführung auf den Originalzustand in Betracht, hiess es.

Die Basilika liegt im historischen Zentrum Roms und gehört zum Unesco-Welterbe. Auch wenn das Fresko nicht als antikes Kunstwerk gilt, sind Eingriffe genehmigungspflichtig. Eine Veränderung des Engelsgesichts sei den zuständigen Stellen nicht gemeldet worden, hiess es. Die Untersuchungen dauern an, eine abschliessende Entscheidung steht noch aus.

Seit Samstag strömten Hunderte Menschen in die Basilika, um das Fresko aus der Nähe zu betrachten. Der bekannte italienische Komiker Fiorello scherzte im Radio: «Der Engel Meloni schafft ein Wunder und bringt die Römer wieder in die Kirche.» (sda/apa)