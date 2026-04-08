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Erdrutsch in Süditalien: Autobahn und Bahnstrecke gesperrt

Bahnstrecken und die Autobahn mussten geschlossen werden.
Bahnstrecken und die Autobahn mussten geschlossen werden. Bild: X

Erdrutsch spaltet Italien – Autobahn und Bahnstrecke gesperrt

08.04.2026, 13:4708.04.2026, 13:47

An der süditalienischen Adriaküste bereitet ein Erdrutsch den lokalen Behörden Sorgen. Aus der Gemeinde Petacciato in der kleinen Region Molise seien als Vorsichtsmassnahme bereits etwa 50 Menschen evakuiert worden, sagte der Chef des italienischen Zivilschutzes, Fabio Ciciliano.

Der Erdrutsch stehe derzeit nicht still, sondern bewege sich, erklärte er weiter. Die Lage bezeichnete Ciciliano als komplex. Sie werde einige Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern.

Der Hang in dem Gebiet gilt seit langem als instabil. Erdbewegungen wurden dort immer wieder registriert. Nun habe sich der Erdrutsch aber nach Unwettern «reaktiviert», wenn auch langsam, so Ciciliano. Der Erdrutsch erstreckt sich demnach über etwa vier Kilometer.

50 Menschen wurden bereits evakuiert.
50 Menschen wurden bereits evakuiert.Bild: X

Verkehrsverbindungen unterbrochen

Betroffen sind ausserdem wichtige Verkehrsverbindungen in der Gegend. Wie der Fernsehsender Rai berichtete, ist ein Abschnitt der Autobahn A14 auf beiden Seiten gesperrt. Die Autostrada A14 verbindet den Norden Italiens mit dem äussersten Südosten des Landes. Auch der Bahnverkehr dort ruht.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni steht nach Angaben ihres Büros in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden. In einer Mitteilung aus ihrem Amtssitz hiess es, Italien sei durch die Verkehrsunterbrechungen «faktisch in zwei Teile geteilt». Alle Massnahmen zur Wiederherstellung der Verbindungen könnten erst nach technischen Prüfungen bewertet werden, hiess es weiter. (nil/sda/dpa)

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