International

Italien

Tina Ciaco: Kandidatur von Ex-Pornodarstellerin in Italien verhindert



Kandidatur von Ex-Pornodarstellerin in Italien verhindert – jetzt wehrt sie sich

Bild: Twitter

Nach einer gescheiterten Kandidatur für die Kommunalwahlen in Süditalien sieht sich die frühere Erotikfilm-Darstellerin Tina Ciaco in ihren Rechten beschnitten. Die 41-Jährige wollte bei den anstehenden Abstimmungen im Herbst in Salerno in Kampanien für die Partei Nuovo Psi antreten, wie italienische Medien berichteten. Ihre geplante Kandidatur sei jedoch von anderen Politikern als unethisch befunden und verhindert worden.

In #Campania si candida Tina Ciaco e #ForzaItalia dice no. Chi è? La famosissima attrice per adulti #PriscillaSalerno. Il servizio di Lucia Esposito per #LiberoTv https://t.co/sXtNJsEFW1 pic.twitter.com/n5Bm3JpVHm — Quotidiano Libero (@Libero_official) August 19, 2021

Ciaco wehrt sich nun dagegen. «Es ist mein Recht zu kandidieren. Das ist eine Niederlage für alle Frauen», sagte sie der Zeitung «Corriere della Sera» (Samstag). Ciaco wandte sich nach eigenen Angaben mit ihrem Protest an den Chef der Forza Italia und früheren Regierungschef, Silvio Berlusconi. Sollte dieser nicht reagieren, wolle sie es bei Staatspräsident Sergio Mattarella versuchen.

Die in Salerno geborene Schauspielerin und heutige Filmproduzentin wollte sich nach eigenen Angaben für Frauenrechte und gegen sogenannte Rache-Pornos einsetzen. Die Nuovo Psi unterstützt gemeinsam mit anderen rechten und konservativen Parteien wie der Lega, Forza Italia und den Fratelli d'Italia einen Bürgermeisterkandidaten in Salerno. (aeg/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alte Glüschtler, die spärlich bekleidete Damen an Erotik-Messen fotografieren 1 / 20 Alte Glüschtler, die spärlich bekleidete Damen an Erotik-Messen fotografieren quelle: epa / toni garriga Dr. Ruth (91) gibt uns Sex-Tipps Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter