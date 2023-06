Das Leben von Silvio Berlusconi in 17 Bildern

So war Berlusconi letztmals in der Öffentlichkeit zu sehen.

So war Berlusconi letztmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Bild: keystone

Die Prostituierte «Ruby Rubacuori» ist – noch minderjährig – bei Berlusconis Sexpartys dabei. Dabei soll sie als Bauchtänzerin von Silvio Berlusconi 30'000 Euro in bar erhalten haben. Berlasconi bestätigt, dass er hin und wieder schöne Frauen anschaue – das sei «besser als schwul zu sein». 2011 beginnt dann der Prozess gegen Berlusconi wegen Amtsmissbrauchs und Umgangs mit minderjährigen Prostituierten. Es wollte nicht sein einziger Konflikt mit dem Gesetz bleiben. Unter anderem wird er 2012 wegen Steuerbetrugs in erster Instanz verurteilt. Auch wegen Korruption wird 2013 gegen ihn ermittelt.

Im hohen Alter will Berlusconi es noch einmal wissen: Bei den Parlamentswahlen 2022 wird er erneut in den Senat gewählt. Sein Gesicht gleicht mittlerweile einer Maske.

Gaddafi und Berlusconi am 30. August 2010 in Rom.

Gaddafi und Berlusconi am 30. August 2010 in Rom. Bild: Getty Images Europe

Berlusconis insgesamt vier Amtszeiten als Präsident waren von vielen Skandalen begleitet. 2009 zum Beispiel zelebrierte er Muammar al-Gaddafi, den selbsternannten «Revolutionsführer» Libyens, welcher in Rom im Zelt campiert. Italien zahlt fünf Milliarden Dollar als Wiedergutmachung für seine Kolonialherrschaft in Libyen . Im Gegenzug kümmert sich Libyen um unerwünschte Migranten und öffnet seine Erdöl- und Erdgasfelder.

Im Jahr 1978 tritt er in die Propaganda Due (P2) ein – eine ehemalige Freimaurerloge. Als Anfang der 1980er-Jahre ein nicht offizielles Dokument mit den Namen von Mitgliedern an die Öffentlichkeit gelingt, ist der Skandal gross.

