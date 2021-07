«Ich bin sehr enttäuscht» – Federer verzichtet auf Olympia

Roger Federer tritt nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio an. Der Tennis-Star verkündete am Dienstagabend seinen Entscheid, den er mit gesundheitlichen Probleme begründete.

Auf Instagram schreibt der bald 40-jährige, dass er während der Rasen-Saison «einen Rückschlag mit meinem Knie erlitten» habe. Schweren Herzens müsse er akzeptieren, dass er nicht bei Olympia dabei sein könne. «Ich bin sehr enttäuscht, denn es war jedes Mal eine Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, wenn ich …