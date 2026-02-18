Schneeregen
DE | FR
burger
International
Wirtschaft

Deutsche Exporteure fordern «Handels-Nato» gegen Trumps Zölle

Deutsche Exporteure fordern «Handels-Nato» gegen Trumps Zölle

18.02.2026, 12:2018.02.2026, 12:20

Die unter Druck geratene deutsche Exportwirtschaft fordert eine internationale Allianz, um den freien Handel gegen Zölle zu verteidigen. «Wenn Zölle als politische Waffe genutzt werden, kann Europa gemeinsam gegensteuern», sagte der Präsident des Aussenhandelsverbands BGA, Dirk Jandura.

Jandura schlägt eine «Handels-Nato» aus EU und weiteren Staaten vor, um Zölle wie unter US-Präsident Donald Trump abzuwehren. «Machtpolitik per Zoll-Diktat darf keinen Platz mehr haben.»

Der BGA warnt, dass die deutschen Exporteure auf den Weltmärkten zunehmend in Bedrängnis geraten. Der Verband erwartet, dass die deutschen Exporte, die 2025 um ein Prozent wuchsen, 2026 nur leicht um 0,6 Prozent zulegen.

Die Importe dagegen dürften deutlich um 3 Prozent steigen. «Der starke Euro schmälert die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Anbieter auf preissensiblen Märkten und frisst Margen auf», sagte Jandura.

Handels-Nato mit Beistandsklausel

Eine «Handels-Nato» könnte nach seiner Idee in einer Welt der Abschottung helfen. Das Bündnis könne aus der EU mit Staaten der Transpazifischen Freihandelszone CPTPP bestehen, zu der Australien, Kanada und Japan gehören. Ausgeschlossen wären nach Janduras Vorstellung Russland, die USA und China.

Das Bündnis könnte mit einem Artikel-5-Mechanismus, angelehnt an die militärische Beistandsklausel der Nato, auf Zollangriffe gemeinsam reagieren. Zollangriffe, die den Prinzipien der Welthandelsorganisation WTO widersprechen, würden dann als Angriff auf alle gewertet und kollektive Gegenmassnahmen ausgelöst. Das könnten Gegenzölle, Digitalsteuern oder ähnliche Massnahmen bedeuten, sagte Jandura dem «Handelsblatt».

Hintergrund des Vorstosses ist der Zollstreit mit den USA, mit dem die deutschen Exporte in die Vereinigten Staaten 2025 um gut neun Prozent gesunken sind. Ebenso deutlich sanken die Ausfuhren nach China, während die Volksrepublik auch wegen der US-Zölle oft billige Waren im grossen Stil nach Europa exportiert. Zugleich gilt der einstige Garant für Freihandel, die WTO, seit Jahren als handlungsunfähig, weil ihr Eingreifen von wichtigen Mitgliedern blockiert wird, nicht zuletzt von den USA. (hkl/sda/awp/dpa)

Analyse
Trumps schlimmster Feind heisst Donald J. Trump
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Chefjuristin von Goldman Sachs geht nach Epstein-Verbindung
Nach der Enthüllung von Verbindungen zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt eine ranghohe Managerin der US-Bank Goldman Sachs ab. Chefjuristin Kathryn Ruemmler werde das Kreditinstitut zum 30. Juni verlassen, wie Goldman Sachs unter anderem der «Financial Times», der «New York Times» und dem Finanzdienst Bloomberg bestätigte. Ruemmler war zuvor Staatsanwältin, Anwältin und auch Justiziarin im Weissen Haus von Präsident Barack Obama.
Zur Story