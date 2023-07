Passagiere sind in Mailand gestrandet. Bild: keystone

Swiss streicht wegen Streiks in Italien 20 Flüge

Am Samstag streiken in Italien das Bodenpersonal und die Cockpit-Crews zweiter Airlines. Die Fluggesellschaft Swiss streicht deshalb in Zürich 20 Flüge von und nach Italien. Davon betroffen sind 1952 Passagiere.

Soweit ihr Telefonnummer oder Email-Adresse bekannt sind, informiert die Airline die Passagiere proaktiv und nimmt auf Wunsch Umbuchungen vor, wie die Swiss am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Passagiere, welche online oder bei einem Reisebüro gebucht haben, sollen die Anbieter kontaktieren.

Streichen musste die Swiss je zwei Hin- und Rückflüge nach und ab Mailand, Venedig und Florenz. Zudem entfallen je ein Hin- und Rückflug nach und ab Rom, Palermo und Catania.

Die Airline Edelweiss ist vom Streik weniger betroffen: Sie lässt ihren Flug von Zürich nach Catania eine halbe Stunde später abfliegen als geplant. Ihre anderen vier Flüge nach Italien starten vor oder nach dem Streik, wie sie mitteilte. In Genf entfällt eine Rotation nach Catania.

(yam/sda)