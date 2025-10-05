wolkig, aber kaum Regen12°
DE | FR
burger
International
Italien

USA erhebt neuen Strafzoll auf Pasta-Produkte aus Italien

This image released by Milk Street shows a recipe for pasta with spicy tomato and pancetta sauce. (Milk Street via AP) Food-MilkStreet-Spicy Tomato Pancetta Pasta
Das US-Handelsministerium bezichtigt italienische Pasta-Hersteller des Dumpings und hat einen neuen Strafzoll von 91,74 Prozent verhängtBild: keystone

Zwischen Italien und den USA ist ein Pasta-Krieg ausgebrochen

05.10.2025, 14:4905.10.2025, 15:22

Zwischen Italien und den USA ist ein Pasta-Krieg ausgebrochen. Das US-Handelsministerium bezichtigt italienische Hersteller des Dumpings und hat einen neuen Strafzoll von 91,74 Prozent verhängt, zusätzlich zum bereits bestehenden Zollsatz von 15 Prozent.

Das ergibt eine Gesamtbelastung von fast 107 Prozent. Der sogenannte «Super-Zoll» soll ab Januar 2026 in Kraft treten. Die Schäden könnten für die italienische Lebensmittelbranche enorm sein.

Die italienische Botschaft in Washington sowie das Aussen- und das Landwirtschaftsministerium in Rom haben bereits Massnahmen ergriffen. Sie wollen das US-Handelsministerium davon überzeugen, die Entscheidung noch vor ihrem Inkrafttreten zu überdenken.

Kontrollen auf Antrag der US-Konkurrenz

Wie aus einem veröffentlichten Dokument des US-Handelsministeriums hervorgeht, begann alles mit einer turnusmässigen Überprüfung italienischer Pasta-Hersteller. Eingeleitet wurde diese auf Antrag einiger konkurrierender US-Unternehmen. Überprüft wurden die italienischen Unternehmen La Molisana und Garofalo.

Im Dokument heisst es dazu: «Nach dieser Überprüfung haben wir vorläufig Dumping-Margen für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 festgestellt.»

In der aktuellen Untersuchung wurden insgesamt 18 Unternehmen berücksichtigt, letztlich jedoch nur La Molisana und Garofalo genau geprüft. Das US-Ministerium warf ihnen mangelnde Kooperation und unvollständige respektive nicht normgerechte Angaben vor.

Daher kommt die Strafzollhöhe von 91,74 Prozent, die auch auf andere italienische Marken wie Barilla ausgeweitet wurde. Solche Untersuchungen sind nicht neu – bereits 1998 wurde ein Anti-Dumping-Zoll auf italienische Pasta verhängt, weil sie in den USA zu niedrigeren Preisen verkauft wurde und damit amerikanische Unternehmen benachteiligte.

«Weder nötig noch gerechtfertigt»

Italiens Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida äusserte sich besorgt. «Ich verfolge die Dossiers zur angeblichen Anti-Dumping-Massnahme mit grosser Aufmerksamkeit. Ein derartiger Mechanismus gegen unsere Pasta-Produzenten ist weder notwendig noch in irgendeiner Weise gerechtfertigt», sagte Lollobrigida.

Die Branchenverbände schlagen Alarm. Der Präsident des Bauernverbands, Ettore Prandini, sprach von einem «tödlichen Schlag»: «Ein Zoll von 107 Prozent würde den Preis eines einfachen Nudelgerichts für amerikanische Familien verdoppeln und den Weg für Produkte mit ‹Italian sounding›-Namen ebnen.»

Damit meinte er Imitate, deren Bezeichnungen italienisch klingen, die aber nicht italienisch sind. Dies würde italienische Unternehmen benachteiligen und einen strategischen Markt zerstören. 2024 habe der Exportwert italienischer Pasta in die USA 671 Millionen Euro erreicht, sagte Prandini. (sda/apa)

Mehr News aus Italien:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Oliven-Sardellen-Chili-Pesto
1 / 5
Oliven-Sardellen-Chili-Pesto
Pinienkerne, Sardellenfilets, Chili, Knoblauch, getrocknete Tomaten, schwarze Oliven, etwas Basilikum, etwas Zitronensaft und genügend gutes Olivenöl ...
quelle: watson/obi / watson/obi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nochmals eine Lieblingspasta? Linguine alla salsa cruda, etwa?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Vinylfeel
05.10.2025 15:09registriert Mai 2023
Ein President der sich um Pasta preise kümmert…. der hat sbsolut nichts zutun ausser Weltweites Chaos anzurichten.
Soll er an seinen Fettburger ersticken
382
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tsherish De Love aka Flachzange
05.10.2025 14:53registriert September 2020
Und ich dachte schon, es geht um „Creamy One Pot Pineapple Alfredo“ oder so ähnlich.
211
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
2
Russland greift Ukraine mit Drohnen und Raketen an ++ Alarmstart der polnischen Luftwaffe
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Das ist die gefährlichste Bruchstelle der Nato
5
Inhaftierter Schweizer Palästina-Aktivist tritt in Hungerstreik
Opec+ behält Kurs bei und bringt mehr Öl auf den Markt
Seit Monaten drehen wichtige Ölstaaten den Förderhahn schrittweise auf. Der Ölpreis ist deshalb zuletzt gefallen. Doch Länder wie Saudi-Arabien schreckt das nicht, sie haben andere Pläne.
Zur Story