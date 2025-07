Eine 31 Jahre alte Frau wurde von der einstürzenden Decke vom Restaurant in Terracina getötet. Bild: keystone

Restaurantdach in Italien stürzt ein: Eine Tote, zehn Verletzte

Ein Sommerabend in einem Badeort am Mittelmeer, südlich von Rom: In der Gemeinde Terracina sitzen mehrere Dutzend Leute in einem Restaurant zusammen, als plötzlich das Dach herunterkommt.

Eine 31 Jahre alte Frau wird von der einstürzenden Decke getötet. Mindestens zehn weitere Menschen werden verletzt. Vermutet wird, dass das Dach der Gaststätte von einer heftigen Windböe erfasst wurde.

Bei der Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Italienerin, die in dem Restaurant den Sommer über als Sommelière arbeiten wollte. Die Bilanz des Unglücks hätte noch schlimmer ausfallen können: Der Innenraum der Gaststätte war gut besucht – noch mehr Gäste sassen an dem Sommerabend draussen an den Tischen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Terracina liegt etwa zwei Autostunden südlich von Rom. In dem beliebten Badeort sind auch zahlreiche ausländische Urlauber unterwegs. Das Restaurant ist vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. (sda/dpa)