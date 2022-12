Marokkos Geheimdienst rekrutierte Eva Kailis Lebenspartner und weitere EU-Politiker

Mehr als 19 Jahre Haft wegen geplanter Entführung von US-Gouverneurin

Ein Gericht in den USA hat den zweiten führenden Kopf hinter der geplanten Entführung von US-Gouverneurin Gretchen Whitmer zu mehr als 19 Jahren Haft verurteilt. Das teilte das US-Justizministerium am Mittwoch in Washington mit. Der andere führende Kopf hinter dem Komplott war am Dienstag zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.