Waldbrand in der Toskana – 600 Menschen evakuiert

An der italienischen Westküste in der Toskana hat es einen grossen Waldbrand in der Nähe eines Campingplatzes gegeben. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, konnten die Flammen in Rocchette bei Castiglione della Pescaia (Provinz Grosseto) am Abend gelöscht werden.

Rund 600 Menschen wurden laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa evakuiert, nachdem das Feuer auf Pinienwälder und die Ferienanlage übergegriffen hatte. Nun seien Aufräumarbeiten im Gange. Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Verletzten.

Der Brand soll am Nachmittag Medienberichten zufolge durch einen Defekt an einer Entsalzungsanlage ausgelöst worden sein. Die Touristen wurden in einer nahegelegenen Sporthalle untergebracht, wo sie die Nacht verbringen sollen. Im Einsatz waren Feuerwehr, Forstkorps, Freiwillige sowie mehrere Löschhubschrauber. Auch die Armee schickte Tankfahrzeuge mit Wasser in die Küstenstadt. (sda/dpa)