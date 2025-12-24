bedeckt
DE | FR
burger
International
Italien

Italien: Gesuchter Mafia-Boss in Neapel verhaftet

Gesuchter Mafia-Boss in Mauerversteck in Neapel gefasst

24.12.2025, 10:0924.12.2025, 10:09

Ein seit Jahren gesuchter Boss der Mafia Camorra ist in Neapel in einem gemauerten Versteck festgenommen worden. Ciro Andolfi, der auf der Liste der 100 gefährlichsten Straftäter des italienischen Innenministeriums steht, war den Beamten zufolge mit Haftbefehl gesucht worden. Die Beamten fassten ihn in einer Wohnung im Stadtteil Barra von Neapel.

Parts of a car are seen on the ground as Carabinieri military police stand outside the home of investigative journalist Sigfrido Ranucci after an explosive device detonated under the car, in Pomezia, ...
Der Mafiosi wurde seit mehreren Jahren per Haftbefehl gesucht. (Symbolbild)Bild: keystone

Der 49-Jährige war demnach seit 2022 auf der Flucht. Er hat den Ermittlern zufolge noch eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und gut drei Monaten abzusitzen, unter anderem wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation, Erpressung mit mafiösen Methoden und Korruption.

Mit Madonna und Vogelkäfig

Ein Video, das die Carabinieri veröffentlichten, zeigt, wie die Beamten bei Dunkelheit das Gebäude mit der Wohnung des Gesuchten betreten. Dann ist ein Loch in der Mauer eines Zimmers zu sehen. Das Versteck war geschickt in die Wand eingebaut: Der Zugang war durch einen Heizkörper verdeckt, den die Beamten abnahmen.

quelle: carabinieri napoli

Dahinter – so zeigt das Video – ging es einen Gang entlang. Der Camorra-Boss hatte in seinem Versteck den Bildern zufolge auch einen kleinen Vogelkäfig und eine Madonnen-Figur.

Banden der Camorra operieren vor allem in Neapel und in Kampanien. Die Camorra besteht aus autonomen Clans – anders als die von oben geführte Cosa Nostra. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Geil spitz: Der Mafioso-Kragen
1 / 5
Geil spitz: Der Mafioso-Kragen
Paul Vitti Alias Robert De Niro in «Analyze This» trägt so etwas ...
quelle: movieforums.com / movieforums.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mob Wife Aesthetic»: Wieso wir uns jetzt wie Mafia-Frauen anziehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Südkalifornien erwartet Starkregen und Überschwemmungen
Die Menschen in Kalifornien müssen sich auf schwere Unwetter während der Weihnachtsfeiertage einstellen. Der US-Wetterdienst (NWS) warnt vor heftigen Regenfällen im Süden Kaliforniens, wo es in den kommenden Tagen zu Sturzfluten und Schlammlawinen kommen könnte.
Zur Story