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Chef des Mazzarella-Clans: Polizei nimmt Mafiaboss an Amalfiküste fest

Polizei verhaftet mutmasslichen Mafiaboss in Luxusvilla

04.04.2026, 13:2804.04.2026, 13:28

In einem Luxus-Resort an der italienischen Amalfiküste hat die Polizei einen der meistgesuchten mutmasslichen Mafiabosse verhaftet. Der 48 Jahre alte Roberto Mazzarella wurde nach Angaben der Behörden in der Mittelmeer-Gemeinde Vietri sul Mare festgenommen, wo er sich mit seiner Familie in einer Villa aufhielt. Dem mutmasslichen Chef des Mazzarella-Clans aus Neapel werden mehrere Auftragsmorde zur Last gelegt. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand.

Auf der Liste der meistgesuchten Mafiosi des italienischen Innenministeriums stand Mazzarella auf Platz vier. In dem Resort hielt er sich zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern auf. Pro Übernachtung werden dort gut 900 Franken fällig. Bei der Festnahme in der Nacht wurden nach Angaben der Polizei 20'000 Euro Bargeld, drei Luxusuhren, mehrere Mobiltelefone sowie gefälschte Ausweispapiere beschlagnahmt.

Auftragsmord als Racheakt in einer Metzgerei

Mazzarella wird unter anderem zur Last gelegt, bereits im Dezember 2000 als Racheakt in Auftrag gegeben zu haben, den Bruder eines Mafia-Killers zu ermorden. Der Mann wurde damals in einer Metzgerei in Neapel erschossen. Ende der 90er-Jahre kam es wegen eines Clan-Krieges zwischen Mazzarella und Contini zu zahlreichen Toten.

Bystanders look at the place in front of a supermarket in Naples&#039; suburbs, where 14-y-old Giovanni Gargiulo was shot to death by mobsters in broad daylight at 0830, Wednesday February 18, 1998. A ...
Im Februar 1998 wurde hier der 14-jährige Giovanni Gargiulo erschossen. Der Mord wird mit dem Krieg zwischen den beiden Clans in Verbindung gebracht.

Der Mazzarella-Clan gilt als eine der einflussreichsten Familien der Camorra, wie die Mafia in der Region rund um die süditalienische Grossstadt heisst. Die Camorra zeichnet sich durch eine dezentrale Struktur aus vielen Clans aus, die seit vielen Jahrzehnten in der organisierten Kriminalität tätig sind.

Die Amalfiküste mit Orten wie Positano gehört zu Italiens beliebtesten und auch teuersten Urlaubsregionen. Vietri sul Mare mit seinen Steilhängen gilt als eine der schönsten Gemeinden Italiens. Dort gab es viele Jahre lang auch eine deutsche Künstlerkolonie. (sda/dpa)

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