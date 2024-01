So stellt sich der Bürgermeister von Cerignola ein sexy Juli vor. Bild: Screenshot Facebook

Protest wegen sexy Wandkalender in italienischer Stadt

Mit einem freizügigen Kalender fürs neue Jahr hat sich der Bürgermeister der süditalienischen Stadt Cerignola, Francesco Bonito, Ärger eingehandelt. Im offiziellen Cerignola-Kalender für 2024 sind auf den jeweiligen Kalenderblättern ein Dutzend junge Frauen in Miniröcken, knappen Shorts und engen Oberteilen zu sehen.

Du willst wissen, wie alle Monate ausehen? Hier das offizielle Werbevideo für den Kalender (inklusive Einblicke ins Making-of):

Die örtliche Vorsitzende des Frauenverbandes Impegna Donna, Franca Dente, bezeichnete es am Donnerstag als absurd, Frauen mitten in der Stadt in «Badekleidung» zu zeigen. Auch von der rechten Opposition der mitte-links-regierten Stadt kam Protest.

Die Gemeindeverwaltung rechtfertigte sich damit, dass man Teilnehmerinnen eines «Miss Italia»-Wettbewerbs im vergangenen Jahr an historischen Plätzen der Stadt habe zeigen wollen. Der Fotograf Giuseppe Belviso sprach von «künstlerischen Aufnahmen». Die Bilder seien im Sommer am Rande des Wettbewerbs entstanden und dann von der Stadt für den Kalender angefordert worden.

Eine hübsche Gasse. Bild: facebook

Ein guter Start ins Jahr, mit diesem strahlenden Januar! Bild: facebook

Cerignola liegt in Apulien und hat etwa 57'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bonito (74) ist seit zweieinhalb Jahren Bürgermeister.

