Die neuen Pornhub-Statistiken für 2023 sind da und zeigen: Boomer vermissen das Rauchen

Das Jahr neigt sich seinem Ende und es ist Zeit, darauf zurückzublicken. Und zwar genau auf den Teil, der im Verborgenen geschah: der Pornokonsum. Damit du deine eigenen Statistiken auf der beliebten Seite Pornhub nicht verfälschen musst, haben wir dir hier die Höhepunkte des Jahresrückblicks 2023 zusammengestellt:

Die Crème de la Crème

Die Trends 2023

Bild: pornhub insights

Dein fortgeschrittenes Alter macht dich unsicher? Muss es nicht, wie der Top-Trend 2023 zeigt: Reife ist sexy! Leider wird die Statistik einen anderen Unsicherheitsfaktor befeuern: Die Grösse zählt eben doch. Zumindest was die Sexfilmchen angeht. Im echten Leben verhält sich das bekannterweise ganz anders.

Am stärksten gewachsen

Bild: pornhub insights

Nun ein paar interessante Zahlen: einige Kategorien haben an durchschnittlicher Dauer, während derer die Filmchen geschaut werden, massiv zugelegt, andere massiv ab. Nun die Frage: Welches ist das grössere Qualitätsmerkmal? Wir lassen die Community entscheiden:

Welche Pornos sind besser? Jene, bei denen man nach kurzer Zeit bereits zum Schluss kommt. Jene, die einen so fesseln, dass man einfach dran bleiben muss.

Die Suchbegriffe

Bild: pornhub insights

Die Suchbegriffe im homosexuellen Bereich

Bild: pornhub insights

Der nordwesteuropäische Anal-Balken

Die Welt schaut unterschiedlich Pornos. So sind die Gewohnheiten in Afrika anders als in Asien, in Nordamerika verschieden zu Europa. Sogar in Europa selbst herrscht keine Einigkeit. Die Schweiz befindet sich im nordwesteuropäischen Anal-Balken, die von der Insel hingegen tendieren wie die Kanadier eher in Richtung weiblicher Homosexualität. In Südeuropa hingegen bleibt man alten Traditionen Menschen treu.

Die Karte

Bild: pornhub insights

Die fleissigsten Länder

Bild: pornhub insights

Sie können am längsten

Bild: pornhub insights

Wer, wann und wie viel?

Kommen wir zur Demografie. Wie alt sind die Pornhub-User denn so? Voilà:

Die Generationenfrage

Bild: pornhub insights

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Generationen:

Bild: pornhub insights

Interessant: Die Boomer scheinen ihre Raucherei zu vermissen, die Gen Y steht auf Tattoos und Gen Z will mit der Realität so wenig wie möglich in Berührung kommen.

Und die Frauen?

Die schauen nun bereits zum neunten Jahr in Folge mehr Pornos. Tatsächlich haben sie im Vergleich zum Vorjahr aber nur um ein mickriges Prozent (keinen Prozentpunkt!) zugelegt.

Bild: pornhub insights

Doch es gibt auch Länder, in denen Frauen sogar zur Mehrheit der Pornhub-Besucher gehören:

Bild: pornhub insights

Und natürlich gibt es auch hier gewisse Unterschiede zwischen den Geschlechtern:

Bild: pornhub insights

Der Zeitpunkt für den Höhepunkt

Wenden wir uns von den Menschen ab und der Zeit zu. Wann schauen wir eigentlich Pornos? Seit lockerer Homeoffice-Regelungen wohl auch verstärkt am Nachmittag. Aber nichts toppt die Einsamkeit der Nacht.

Bild: pornhub insights

Auch zwischen den Tagen zeigt sich kaum ein Unterschied. Der Höhepunkt der Pornhub-Traffic-Verantwortlichen ist der Beginn der Woche. Bis Mittwochmorgen haben sich dann alle ausgeguckt und am Wochenende haben wir alle besseres zu tun.

Der Einfluss der Popkultur

Dieser Titel hat sich bereits alleine für das Wortspiel gelohnt. Aber im Ernst: Die Populärkultur hat laut Pornhub einen massiven Einfluss auf das Trafficverhalten. So sind weder Star Wars noch Game Of Thrones in diesen Sphären Flops.

Auf der ganz grossen Leinwand

Bild: pornhub insights

Die mit dem Joystick

Bild: pornhub insights

Die Games liefern aber nicht nur eine Inspiration zum Inhalt, sondern die Konsolen dienen gleich auch häufig als Abspielgeräte für Pornos. Sind ja auch direkt am Fernseher angeschlossen, ziemlich praktisch. Dabei hat die Playstation 5 die Nase deutlich vorn:

Bild: pornhub insights

Die Menschen dahinter und davor

Die Profi-Liga

Bild: pornhub insights

Von Frauen bevorzugt

Bild: pornhub insights

Von homosexuellen Männern bevorzugt

Bild: pornhub insights

(leo)