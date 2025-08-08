Touristen in der italienischen Hauptstadt Rom schützen sich mit Schirmen vor der Hitze. Bild: keystone

Italien vor neuer Hitzewelle – bis zu 40 Grad in Städten

Italien steht vor einer neuen Hitzeperiode. In den nächsten Tagen werden die Temperaturen nach den Vorhersagen in mehreren Städten bis an die 40-Grad-Grenze und darüber hinaus steigen.

Für diesen Samstag erwarten die Meteorologen in Florenz, wo sich derzeit viele Sommerurlauber aufhalten, 40 Grad. In Bozen sollen es 38 Grad werden, in Rom 36 und in Neapel 35. In der Nacht geht es nicht unter 20 Grad.

Erwartet wird, dass die Hitzewelle eine gute Woche anhalten wird – auch über den italienischen Feiertag Ferragosto, den 15. August, hinaus. Mariä Himmelfahrt ist in Italien traditionell der Höhepunkt des Sommers. Abseits der touristischen Ziele haben dann viele Geschäfte und Restaurants geschlossen. Besonders betroffen von der Hitze sind die Regionen Toskana, Emilia-Romagna und der Grossraum Rom.

Behörden: Körperliche Anstrengungen meiden

Für mehrere Städte haben die Behörden Hitzealarm ausgerufen. Empfohlen wird, körperliche Anstrengungen möglichst zu vermeiden. Der Ratschlag gilt insbesondere für ältere Leute und Menschen, die ohnehin Gesundheitsprobleme haben.

Trotz der Hitze klagen viele Urlaubsorte darüber, dass die Touristen in diesem Jahr sehr aufs Geld schauen. An Italiens Stränden bleiben aktuell deutlich mehr Liegen leer als in früheren Sommern. Verbraucherschutzverbände führen das auf hohe Kosten zurück. (sda/dpa)